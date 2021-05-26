Van fuarlarında tarih değişikliği

Van'da Ajans Asya Fuarcılık tarafından mayıs ve haziran aylarında yapılması planlanan fuarlarda tarih değişikliğine gidildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ajans Asya Fuar Koordinatörü Veysi Uygun, fuarların kent ve ülke ekonomisine olan katkılarının önemsenmeyecek kadar büyük olduğunu ifade ederek, Van'da yıllardır bu minvalde çalıştıklarını söyledi. Mart ve nisan aylarında gerçekleştirdikleri fuarlar ile pandemi sonrası eski fuarları yapabilecek sinyalleri aldıklarını dile getiren Uygun, bayram sonrası büyük umutla başarı bekledikleri fuar çalışmalarını bitirme aşamasına getirdiklerini ancak ülke genelinde vakaların yükselmesi ve yeni varyantların ortaya çıkması ile birlikte yeni tedbirler alınması nedeniyle süreci gözden geçirme zorunda kaldıklarını belirtti. Alınan karar doğrultusunda mayıs ve haziran aylarında gerçekleştirmeyi planladıkları fuarları ileri bir tarihe ertelediklerini vurgulayan Uygun, "Mayıs ve haziran aylarında yapılması planlanan fuarlar, korona virüs ile mücadelede alınan tedbir ve kısıtlamaların, hafta sonu yasakları ve oluşan belirsizlik nedeni ile tarih değişikliğine gittik. Gerek bölgemiz gerekse ülkemiz için son derece önem arz eden fuarlarımızı, gerçek amacına hizmet etmesi, ziyaretçi ve katılımcı sağlığını düşünerek ileri bir tarihe erteleNmesini uygun gördük. Bu çerçevede tüm taraflarla gerçekleştirdiğimiz yoğun temaslar sonucunda 27-30 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 'Doğu Anadolu Belediye Ekipmanları ve Kent İhtiyaçları Fuarı' 16-19 Eylül 2021 tarihine ertelenirken; 17-20 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 'Anne Bebek Çocuk İhtiyaçları Fuarı' çalışmaları ise devam etmektedir. Bunun yanında 2021 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planladığımız 'Van Evlilik Hazırlıkları', 'Van Mutfak Gurme ve Yöresel Tatlar Fuarı', 'Gaziantep Tanıtım Günleri' ile 'Van Asya İpekyolu Sanayi ve Ticaret Tedarikçileri' fuarları 2022 yılına ertelenmiştir" dedi.

Katılımcılar ve ziyaretçiler başta olmak üzere tüm paydaşlar için sağlıklı ve verimli fuarların gerçekleştirilmesinin temel öncelikleri olduğunu vurgulayan Uygun, "Salgın, ülkemizde başarılı bir şekilde yönetilmekte ve normalleşme yolunda kademeli olarak önemli adımlar atılmaktadır. Bundan sonraki sürecin hızlı aşılama ile birlikte daha sağlıklı olacağını umut etmekteyiz. Türkiye'nin Ortadoğu ve dünyaya açılan kapısı olan Van fuarlarının, tüm paydaşlarımız ve elbette çalışanlarımız için önce sağlık ve hijyen yaklaşımını benimsemiştik. İnsan sağlığı dün olduğu gibi bugün ve yarın da birinci önceliğimiz olacaktır. Diğer önceliklerimiz ise tarafların başarılı, verimli ve faydalı fuarlar geçirmeleridir. Bu çerçevede katılımcılarımızı ve kamuoyunu, yerel ve küresel çapta sektör ve markamız özelinde yaşanan gelişmelerle ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yine ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz için ekonominin lokomotifi konumundaki fuarlarımızla, öncelikle bölgenin ihtiyacı olan istihdam, iş, ortaklık ve satın alım fırsatlarını oluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - VAN