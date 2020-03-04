Van genç kadını tabanca ile gasp eden kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van genç kadını tabanca ile gasp eden kişi tutuklandı - Son Dakika

Van genç kadını tabanca ile gasp eden kişi tutuklandı

6 saat önce

Genç kadını tabanca ile gasp eden kişi tutuklandıVAN'ın İpekyolu ilçesinde bir süre takip ettiği kadını tabanca zoruyla gasp eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Genç kadını tabanca ile gasp eden kişi tutuklandı

VAN'ın İpekyolu ilçesinde bir süre takip ettiği kadını tabanca zoruyla gasp eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İpekyolu ilçesine bağlı Serhet Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde yürüyerek evine giden B.K., yüzü maskeli bir kişi tarafından takip edildi. Maskeli gaspçı bir süre takip ettiği B.K.'nın yanına geldi. Tabanca ile tehdit ettiği B.K'ya 'sesini çıkarma öldürürüm, telefonu ver' diyerek telefonunu gasp ederek olay yerinden kaçtı. Olayın ardından B.K., emniyete gelerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin S.Ş., olduğunu belirleyerek yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda S.Ş., gasp ettiği telefon, 1 tabanca ve 15 fişek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden S.Ş. sevkedildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van genç kadını tabanca ile gasp eden kişi tutuklandı

İpekyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:35 Kaynak: DHA
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