Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Elazığ'a yardım - Son Dakika

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için "Siz Üşürseniz Biz Donarız" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan 1 tır dolusu battaniye, kışlık giysi ve gıda yardımı bölgeye gönderildi.



Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonluğunda 8 gençlik merkezi, 11 kız ve erkek yurt müdürlüğü ile ilçe müdürlükleri tarafından Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyası başlatıldı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çaldıran, Erciş, Gürpınar, Edremit, İpekyolu, Süphan, Gevaş ve Tuşbagençlik merkezleri ve 11 yurt müdürlüğü ile ilçelerde başlatılan yardım kampanyasına, vatandaşlar da büyük destek verdi. Özellikle kampanyaya küçük yaştaki çocukların ve gençlerin verdiği destek oldukça duygulu anlar yaşattı. Tuşba Gençlik Merkezinde toplanan yardımlar; gençlik merkezi müdürleri, yurt müdürleri, gençlik lideri, gönüllü gençler ve kurum personelleri tarafından paketlenip tıra yüklenerek Elazığ'a gönderildi.



Deprem haberini aldıkları ilk andan itibaren büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyen Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "Yaşanan bu acı olaydan dolayı büyük üzüntü duyduk. Bizler de 2011 yılında ilimizde 2 büyük depremi yaşayan insanlar olarak depremde zarar gören vatandaşlarımız için hemen deprem gecesi 8 gençlik merkezi, 11 yurt müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerimiz ile 'Siz Üşürseniz Biz Donarız' sloganıyla yardım kampanyası başlattık. Kampanyamızda toplamış olduğumuz kuru gıda, battaniye, yorgan, ayakkabı ve kışlık kıyafetlerden oluşan yardım malzemelerini bugün deprem kriz merkezine teslim edilmek üzere Elazığ'a gönderdik. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak deprem felaketini yaşayan vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Millet olarak bu tür sıkıntılı ve acı günlerimizde büyük bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Başlatmış olduğumuz bu yardım kampanyasına çocuğundan yaşlısına herkes bu seferberliğe ortak oldu. Bu seferberliğe katılan her bir vatandaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu tür durumlarda insanlarımız her şeyi bir kenara bırakıp anında kenetlenebiliyor. Bu da milletimizin asla parçalanamayacağının, bir olduğunun bir göstergesidir" ifadelerini kullandı. - VAN