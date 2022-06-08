Van-Gevaş İkizler Göleti ve sulaması inşaatında çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Van-Gevaş İkizler Göleti ve sulaması inşaatında çalışmalar sürüyor

08.06.2022 17:22
Van-Gevaş İkizler Göleti ve sulaması inşaatında çalışmalar sürüyor

Van-Gevaş İkizler Göleti ve sulaması inşaatının tamamlanmasıyla 4690 dekar tarımsal arazi sulanacak.

Van- Gevaş İkizler Göleti ve sulaması inşaatının tamamlanmasıyla 4690 dekar tarımsal arazi sulanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Van ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada konuşmasına yer verilen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, tamamlanması ile 4690 dekar tarımsal arazi sulayacak olan Van-Gevaş İkizler Göleti ve sulaması inşaatına başlandığını, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 12 milyar 669 milyon 598 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Akca, "Temelden yüksekliği 43 metre olacak olan ve 1.388.000 metreküp depolama hacmine sahip 'Van Gevaş İkizler Göleti ve sulaması' işinin tüm bileşenlerinin tamamlanması neticesinde 4 bin 690 dekar tarımsal arazi sulanması hedeflenmektedir." dedi.

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Kaynak: AA

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