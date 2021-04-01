VAN GÖÇMENLERE SICAK YEMEK - Son Dakika

VAN GÖÇMENLERE SICAK YEMEK
01.04.2021 23:22
Van'da TIR'ın dorsesinde 218 kaçak göçmen yakalandı (2)Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan TIR'ın dorsesinde yakalanan 218 kaçak göçmen, TIR'dan indirildikten sonra belediyeye ait otobüsle ilçe merkezine getirildi.
Van'da TIR'ın dorsesinde 218 kaçak göçmen yakalandı (2)
Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan TIR'ın dorsesinde yakalanan 218 kaçak göçmen, TIR'dan indirildikten sonra belediyeye ait otobüsle ilçe merkezine getirildi. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu kaçak göçmenler Kışla Mahallesi'ndeki 12 Dev Adam Spor Salonuna alındıktan sonra burada göçmenlere kaymakamlık ve belediye tarafından sıcak yemek ikramı yapıldı. Kaçak göçmenler yapılan işlemlerin ardından da İl Göç İdaresi Geri Gönderme merkezine teslim edildi.
Barış KULERCİŞ, (DHA)
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