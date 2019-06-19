Son Dakika Haberleri: Van Gogh'un intiharında kullandığı düşünülen silah açık arttırmada
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Van Gogh'un intiharında kullandığı düşünülen silah açık arttırmada

58 dakika önce

Ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un intihar ederken kullandığı düşünülen silah Paris'te açık arttırmayla satışa sunuldu. Lefaucheux marka silahın 60-70 bin euroya alıcı bulması bekleniyor.

Van Gogh'un intiharında kullandığı düşünülen silah açık arttırmada, System.String[]
Ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un intihar ederken kullandığı düşünülen silah Paris'te açık arttırmayla satışa sunuldu. Lefaucheux marka silahın 60-70 bin euroya alıcı bulması bekleniyor.

"Sanat tarihindeki en ünlü silah" olarak kabul edilen 7mm'lik Lefaucheux'un, Van Gogh'un 1890'da kendini göğsünden vurarak hayatına son verdiği silah olduğu düşünülüyor. Tabanca 1965 yılında ünlü ressamın hayatının son birkaç ayını geçirdiği Auvers-sur-Oise'deki bir tarlada bir çiftçi tarafıdan bulunmuştu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:23 
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