Van Gogh'un intiharında kullandığı düşünülen silah açık arttırmada
58 dakika önce
Ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un intihar ederken kullandığı düşünülen silah Paris'te açık arttırmayla satışa sunuldu. Lefaucheux marka silahın 60-70 bin euroya alıcı bulması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:23
Ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh
'un intihar ederken kullandığı düşünülen silah Paris
'te açık arttırmayla satışa sunuldu. Lefaucheux marka silahın 60-70 bin euroya alıcı bulması bekleniyor.
"Sanat tarihindeki en ünlü silah" olarak kabul edilen 7mm'lik Lefaucheux'un, Van Gogh
'un 1890'da kendini göğsünden vurarak hayatına son verdiği silah olduğu düşünülüyor. Tabanca 1965 yılında ünlü ressamın hayatının son birkaç ayını geçirdiği Auvers-sur-Oise'deki bir tarlada bir çiftçi tarafıdan bulunmuştu.
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