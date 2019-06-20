Son Dakika Haberleri: Van Gogh'un silahı 162 bin 500 Euro'ya satıldı
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Van Gogh'un silahı 162 bin 500 Euro'ya satıldı

59 dakika önce

İSMİ belirtilmeyen ve özel bir koleksiyoncunun satın aldığı 7 mm'lik bir cep pistolu olan silah, 1960'lı yıllarda Van Gogh'un kendisini öldürdüğü Fransız kasabası Auvers-sur-Oise yakınlarında tarlada bulunmuştu.

Van Gogh'un silahı 162 bin 500 Euro'ya satıldı, System.String[]
İSMİ belirtilmeyen ve özel bir koleksiyoncunun satın aldığı 7 mm'lik bir cep pistolu olan silah, 1960'lı yıllarda Van Gogh'un kendisini öldürdüğü Fransız kasabası Auvers-sur-Oise yakınlarında tarlada bulunmuştu. Sanat tarihinin önemli silahı, Van Gogh Müzesi'nde sergilenmişti.

Van Gogh'un silahı bir hancıdan ödünç aldığı ve bu silahla intihar ettiği belirtiliyor. Diğer bir ölüm senaryosu ise iki çocuğun silahla oynarken kaza sonucu ateş almasıyla Van Gogh'un yaralandığı ve daha sonra öldüğü. Vincent Van Gogh, 29 Temmuz 1890'da hayata veda etti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:13 
Van Gogh, Güncel
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