Van Gogh'un silahı 162 bin 500 Euro'ya satıldı
59 dakika önce
İSMİ belirtilmeyen ve özel bir koleksiyoncunun satın aldığı 7 mm'lik bir cep pistolu olan silah, 1960'lı yıllarda Van Gogh'un kendisini öldürdüğü Fransız kasabası Auvers-sur-Oise yakınlarında tarlada bulunmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:13
İSMİ belirtilmeyen ve özel bir koleksiyoncunun satın aldığı 7 mm'lik bir cep pistolu olan silah, 1960'lı yıllarda Van Gogh
'un kendisini öldürdüğü Fransız kasabası Auvers-sur-Oise yakınlarında tarlada bulunmuştu. Sanat tarihinin önemli silahı, Van Gogh Müzesi'nde sergilenmişti.
Van Gogh'un silahı bir hancıdan ödünç aldığı ve bu silahla intihar ettiği belirtiliyor. Diğer bir ölüm senaryosu ise iki çocuğun silahla oynarken kaza sonucu ateş almasıyla Van Gogh'un yaralandığı ve daha sonra öldüğü. Vincent Van Gogh
, 29 Temmuz 1890'da hayata veda etti.
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