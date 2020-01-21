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Van Gogh'un 'şüpheli' otoportresinin orijinalliği teyit edildi
6 saat önce
Gerçekliği hakkında yıllarca süren şüphelerden sonra, Amsterdam'daki uzmanlar, Vincent van Gogh'un otoportresinin orijinalliğini teyit etti.
Van Gogh Müzesi araştırmacısı Louis van Tilborgh, şüpheli resmin Hollandalı ressama ait olduğunu açıkladı.
Van Gogh Müzesi uzmanları, gerçekliği hakkında yıllardır süren şüphelerden sonra Vincent van Gogh'un otoportresinin orijinalliğini teyit etti.
Amsterdam'daki müzenin araştırmacısı Louis van Tilborgh, şüpheli resmin, Hollandalı ressamın 1889 yazı sonlarında Güney Fransa'daki Saint-Remy akıl hastanesinde olduğunu sırada tamamlandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:02
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