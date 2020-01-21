Van Gogh'un 'şüpheli' otoportresinin orijinalliği teyit edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Van Gogh'un 'şüpheli' otoportresinin orijinalliği teyit edildi - Son Dakika Dünya

Van Gogh'un 'şüpheli' otoportresinin orijinalliği teyit edildi

6 saat önce

Gerçekliği hakkında yıllarca süren şüphelerden sonra, Amsterdam'daki uzmanlar, Vincent van Gogh'un otoportresinin orijinalliğini teyit etti. Van Gogh Müzesi araştırmacısı Louis van Tilborgh, şüpheli resmin Hollandalı ressama ait olduğunu açıkladı.

Van Gogh'un 'şüpheli' otoportresinin orijinalliği teyit edildi, System.String[]

Van Gogh Müzesi uzmanları, gerçekliği hakkında yıllardır süren şüphelerden sonra Vincent van Gogh'un otoportresinin orijinalliğini teyit etti.


Amsterdam'daki müzenin araştırmacısı Louis van Tilborgh, şüpheli resmin, Hollandalı ressamın 1889 yazı sonlarında Güney Fransa'daki Saint-Remy akıl hastanesinde olduğunu sırada tamamlandığını açıkladı.

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Amsterdam, Van Gogh, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:02 
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