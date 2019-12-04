Son Dakika › Güncel › Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' eserini 450 bin mozaik parçayla tablo haline getirdiler - Son Dakika
Van Gogh'un "Yıldızlı Gece" eserini 450 bin mozaik parçayla tablo haline getirdiler
6 saat önce
Mersin'in Mezitli ilçesinde iki ressam tarafından Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı eseri 450 bin mozaik parça kullanarak tablo haline getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:40 Kaynak: AA
Mersin'in Mezitli ilçesinde iki ressam tarafından Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı eseri 450 bin mozaik parça kullanarak tablo haline getirildi.
Mezitli Belediyesi öncülüğünde, ressamlar Melikşah Yıldırım ve Arzu Koraltan tarafından hazırlanan eser, Demokrasi Meydanı yanında bulunan Sanat Durağı'nda sergilendi.
Ressam Arzu Koraltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmayı Mezitli Belediyesi için gönüllü olarak yaptıklarını belirtti.
Eseri 3,5 ay içerisinde yaptıklarını ifade eden Koraltan, "Yıldızlı Gece adlı eseri yapmak için 8 milimetrelik mozaik taşlarla çalıştık. Ortalama 450 bin kadar taş kullandık. Bu çalışmada 15 kadar farklı renkte taş kullanıldı." diye konuştu.
15 yaşındaki lise öğrencisi, 3 gün boyunca cinsel istismara uğradı! TRT, CHP'li Atila Sertel'in "Miraç Gecesi yayını için 900 bin lira ödendi" iddiasını yalanladı Sosyal medyada bir kadının tehdit edildiği video infial uyandırdı Batman'daki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama meydana geldi