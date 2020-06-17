Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı - Son Dakika
BBC

Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Van Gogh Müzesi, adını taşıdığı ünlü ressamın, Fransız meslektaşı Paul Gauguin ile ortaklaşa yazdığı ve genelev ziyaretlerini anlattıkları mektubunu 210 bin euroya satın aldı.

Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı, System.String[]

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Van Gogh Müzesi, adını taşıdığı ünlü ressamın, Fransız meslektaşı Paul Gauguin ile ortaklaşa yazdığı ve genelev ziyaretlerini anlattıkları mektubunu 210 bin euroya satın aldı.

Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh ile Fransız meslektaşı Paul Gauguin'in 1888 yılında, sanatçı arkadaşları Emilie Bernard'a yazdıkları mektup, Salı günü Paris'teki bir özel müzayede evi tarafından açık artırmaya çıkarıldı.

Amsterdam Van Gogh Müzesi, 210 bin 600 euro karşılığında, mektubun yeni sahibi oldu.

Müzeye göre bu Vincent van Gogh'un, bir başka sanatçıyla beraber kaleme aldığı tek mektup. O nedenle büyük bir değere sahip.

Mektup, van Gogh ve Gauguin'in, Fransa'nın Arles kentindeki "Sarı Ev"de birlikte yaşadıkları dönemden kesitler sunuyor.

İki ressam, Emilie Bernard'ı, kurmayı planladıkları sanatçılar derneğine katılmaya çağırdıkları 4 sayfalık mektupta genelev ziyaretlerini de tartışıyor.

'Orada çalışacağız'

Vincent van Gogh, Fransızca kaleme aldıkları mektupta, birkaç kez genelevlere yaptıkları ziyaretlerden söz ederek, "Muhtemelen bir kez orada çalışacağız" diyor.

Gauguin'in kendi yaptığı "Kafe Terasta Gece" tablosuna benzer bir tablo üzerine çalıştığını belirten Van Gogh, "Ama genelevlerde gördüğümüz figürlerle... Çok güzel olacağına inanıyorum" diye yazıyor.

Van Gogh, "Kan ve seks, Gauguin için hırstan daha önemli" satırlarına yer veriyor.

Gauguin ise "Vincent'e bakmayın siz, her zamanki gibi çok anlayışlı" diye devam ediyor.

Van Gogh Müzesi'ne göre iki ünlü ressam, modern sanatın geleceği açısından çok önemli olan bir dönemde yan yana yaşadılar ve gece gündüz yoğun bir şekilde ürettiler.

Bitmek tükenmek bilmeyen sanatsal diyalogları genelevde bile devam etti.





Tutkulu bir mektup yazarı

Müze, iki sanatçı arasındaki farklılıkların, mektuba psikolojik bir yük kattığını vurgulayarak, ikilinin işbirliğinin Van Gogh'un yaşadığı bunalım ve kulağının birini kesmesiyle acı bir şekilde sonuçlandığına işaret ediyor.

Ruhsal sıkıntılar yaşayan Vincent Van Gogh, 23 Eylül 1888'de kulağını kestikten sonra, Paul Gauguin ile birlikte ziyaret ettiği bir geneleve bıraktı. Kesik kulak bu olaydan 2 yıl sonra 1890'da ölen ressamın mezarına kondu.

Van Gogh Müzesi, ünlü ressamın sadece büyük bir sanatçı değil, aynı zamanda tutkulu bir mektup yazarı olduğunu da göstermek istiyor.

Van Gogh'un, Gauguin ile birlikte kaleme aldığı mektup, 9 Ekim 2020 tarihinden itibaren Amsterdam'daki müzede açılacak "Je Lovende Vincent" adlı sergi kapsamında görülebilecek.

Van Gogh, 1853 - 1890 yılları arasında yaşadığı Arles'te, Sarı Ev, Yatak Odası ve Kafe Terasta Gece gibi ünlü eserlerini üretti.

Amsterdam, Van Gogh, Hollanda, Ressam, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 07:02 

Son Dakika Dünya Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı - Son Dakika Dünya

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