Van Gölü Aktivistleri, Bitlis ve ilçelerindeki tarihi mekanları ziyaret etti - Son Dakika

Van Gölü Aktivistleri Derneğince düzenlenen "3. Van Gölü Bisiklet Festivali"ne katılan gönüllüler, Bitlis merkez ile Tatvan ve Ahlat ilçelerindeki tarihi mekanları ziyaret etti.

Van Gölü havzasının tanıtılması, korunması ve gölün temizliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen festivale katılan 150 kişi, önce il merkezindeki tarihi mekanları gezdi, ardından Tatvan sahilinde bisiklet turu yaptı.

Daha sonra Ahlat ilçesine geçen gönüllüler, millet bahçesinde Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban tarafından karşılandı.

Millet bahçesi hakkında gönüllüleri bilgilendiren Çoban, ilçenin hızla geliştiğini ve gün geçtikçe ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgi alanı olduğunu belirtti.

Dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı ile ilçedeki diğer tarihi mekanları gezen gönüllüler, Van Gölü'nün Ahlat sahilinde kamp kurdu.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, gazetecilere, Van'dan başlattıkları bisiklet turunun 4. gününde Ahlat'a vardıklarını söyledi.

450 kilometrelik bisiklet turunu 7 günde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Van'dan başladığımız tur kapsamında Bitlis'e uğradık. Buradaki tarihi mekanları gezdikten sonra Tatvan sahiline kadar pedal çevirdik. Van Gölü'nü takip ederek ve gölün güzel maviliğini misafirlerimize göstererek Ahlat'ta kadar bisiklet sürdük. Millet bahçesini, Selçuklu Meydan Mezarlığını geziyoruz. Buradaki tarihi yerleri, kale ve kümbetleri ülkemizin farklı illerinden gelen sporcularımıza tanıttık. Turumuzun 5. günündeki güzergahımız Adilcevaz ve Erciş olacak. Bize katkı sunan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum."

İzmir'den gelerek etkinliğe katılan Aysel Memen ise "Hep Van Gölü çevresindeki etkinliklere katılmayı arzuluyordum. Buradaki amaç çok önemli. Van Gölü için burada bisiklet sürmek, bölge halkını tanımak ve organizasyon ekibiyle tanışmak istiyordum. Çok memnunum, mutluyum." dedi.