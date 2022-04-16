Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri Deliçay çevresinde temizlik yaptı - Son Dakika

Van, Tatvan, Adilcevaz ve Erciş ilçelerinden gelen 70 Van Gölü Aktivistleri Derneği üyesi, Van'ın Erciş ilçesindeki inci kefalinin üreme alanı Erciş Balık Bendi'nden geçen Deliçay çevresini temizledi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, temizlik çalışması öncesi yaptığı açıklamada, Van Gölü balığı inci kefallerinin yumurtlama döneminde, suya karşı zorlu bir göç gerçekleştirdiğini belirtti.

İnci kefalinin endemik bir tür olduğunu ve sadece Van Gölü'nde yaşadığına işaret eden Özel, "Bu balıklar yumurtalı neslini devem ettirmek için bir yolculuk yapıyor. Tuzlu ve sodalı Van Gölü'ne akan tatlı sulara giderek yumurtalarını bırakıp geri dönmekte. 70 dernek üyemizle balık bendi çevresinde bulunan çöpleri temizleyeceğiz ve balık avı yasağında gönüllülerimizle kaçak avcılığın önüne geçe bilmek için nöbet tutmaya başladık." diye konuştu.

Derneğin başkan yardımcısı Orhan Emen de yasak boyunca aralıklarla, balığın avlanmasını engellemek için nöbet tutacaklarını anlattı.