Van Gölü Aktivistleri, inci kefali nöbeti tuttu - Son Dakika
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Van Gölü Aktivistleri, inci kefali nöbeti tuttu

16.04.2022 15:16

-Van Gölü Aktivistleri, inci kefali nöbeti tuttu Van'ın Erciş ilçesindeki balık bendine gelen Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, inci kefali göçüne dikkat çekmek için çöp toplayıp, nöbet tuttu.

- Van Gölü Aktivistleri, inci kefali nöbeti tuttu

VAN - Van'ın Erciş ilçesindeki balık bendine gelen Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, inci kefali göçüne dikkat çekmek için çöp toplayıp, nöbet tuttu.

Van Gölünde yaşayan inci kefali göçüne dikkat çekmek isteyen Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Erciş ilçesindeki balık bendini ziyaret etti. Burada bir açıklamada bulunan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, "Van Gölünde yetişen inci kefali; neslini devam ettirmek için nisan ve temmuz ayları arasında Van Gölü'nden tatlı sulara zorlu bir göç gerçekleştirerek, yumurtalarını bırakıp tekrardan Van Gölü'ne dönüyor. Biz burada inci kefaline dikkat çekmek istiyoruz. Bizler eğer balığımızı üç ay boyunca korursak, dokuz ay boyunca da yiyeceğiz ve sağlıklı olacağız. Bu anlamda bize destek olan kurumlara, Tatvan, Van, Erciş ve çevre ilçelerden gelen gönüllülere, Erciş Kaymakamlığı, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Yardımcısı Orhan Emen ise amaçlarının inci kefalinin kaçak avlanmasının önüne geçmek olduğunu belirterek, "Bizlerde bu anlamda hem nöbet tutup, hem de buradaki çöpleri temizliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dernek üyesi Leyla Helvacı da, "Buraya geliş amacımız, balıkların sağlıklı bir şekilde göç etmesine yardımcı olmaktır. Çünkü balıklar akarsuyun tersine yüzerek yumurtalarını bırakıp tekrar göle geri dönüyorlar. Bu sayede de neslinin devamını sağlıyorlar. Temiz bir çevre ve temiz bir doğa için buradaki çöpleri temizliyoruz" diye konuştu.

Van Gölü Aktivistleri, inci kefali nöbeti tuttu
Van Gölü Aktivistleri, inci kefali nöbeti tuttu
Van Gölü Aktivistleri, inci kefali nöbeti tuttu

YORUMLAR
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Van Gölü, Hisarcık, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Gölü Aktivistleri, inci kefali nöbeti tuttu - Son Dakika


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