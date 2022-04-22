Van Gölü Aktivistleri ve öğrenciler Van Gölü sahillerinde çevre temizliği yaptı - Son Dakika
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Van Gölü Aktivistleri ve öğrenciler Van Gölü sahillerinde çevre temizliği yaptı

22.04.2022 21:30

Van Gölü Aktivistleri ve öğrenciler Van Gölü sahillerinde çevre temizliği yaptı 22 Nisan Dünya Günü nedeniyle Van'ın Erciş ilçesinde, Van Gölü Aktivistleri ve öğrenciler Van Gölü sahillerinde çevre temizliği yaptı.

Van Gölü Aktivistleri ve öğrenciler Van Gölü sahillerinde çevre temizliği yaptı

VAN - 22 Nisan Dünya Günü nedeniyle Van'ın Erciş ilçesinde, Van Gölü Aktivistleri ve öğrenciler Van Gölü sahillerinde çevre temizliği yaptı.

Dünya Günü nedeniyle Erciş sahilinde bir araya gelen Van Gölü Aktivistleri ve Erciş Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Van Gölü sahillerinde çöp toplayarak çevre temizliği yaptı. Etkinlikle Van Gölü'nün korunması mesajları da veren öğrenciler etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çekerek "Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın" sloganları attı.

Etkinlik sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Ali Emrah Dağer, "22 Nisan Dünya Günü" nedeniyle öğrenicilerle birlikte Van Gölü sahillerinde çevre temizliği yaptıklarını söyledi. Dağer, "Bugün Erciş Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çevre eğitimimizi düzenledikten sonra Van Gölü sahiline gelerek bugün Dünya Günü olması sebebiyle çevre temizliği yaptık. Dünya Günü'nde genellikle küresel iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkat çekilmektedir. Bizde Erciş sahilinde çevre temizliği yaptık. Dünya Günü'nü bizde kutluyoruz" dedi.

Van Gölü Aktivistleri ve öğrenciler Van Gölü sahillerinde çevre temizliği yaptı
Van Gölü Aktivistleri ve öğrenciler Van Gölü sahillerinde çevre temizliği yaptı
Van Gölü Aktivistleri ve öğrenciler Van Gölü sahillerinde çevre temizliği yaptı
Van Gölü Aktivistleri ve öğrenciler Van Gölü sahillerinde çevre temizliği yaptı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Gölü Aktivistleri ve öğrenciler Van Gölü sahillerinde çevre temizliği yaptı - Son Dakika


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