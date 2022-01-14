Son dakika haberleri: Van Gölü Asayiş Bot Komutanlığı her an göreve hazır - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Van Gölü Bot Komutanlığı, vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Van Gölü Asayiş Bot Komutanlığı'nın, 2004 yılından bu yana Ahlat'ta 7/24 görevinin başında olduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ahlat'ta konuşlanmış olan Bitlis Jandarma Komutanlığına bağlı Van Gölü Asayiş Bot Komutanlığı, Van Gölü'nde karadan ulaşılamayan koy ve kıyılarda emniyet ve asayiş hizmetlerini yürütmek, karadan Van Gölü'ne veya gölden aksine intikal eden suç ve suçları takip etmek, orman yangınlarını ihbar etmek, usulsüz su ürünleri avcılığını önlemek, kültür ve tabiat varlıklarını korumak, yasadışı göçmen kaçakçılığını önlemek ve su üstü ulaşımına imkan veren motorlu ve motorsuz araçların denetimi yapmak maksadıyla 7/24 görevinin başında, milletimizin yanında, yakınında, desteğinde kısacası emrindedir."
Kaynak: AA
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