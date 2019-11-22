Van Gölü, bölgedeki iklimi dengeliyor

TÜRKİYE'nin en büyüğü olma özelliğine sahip Van Gölü, hem balıkçılar hem turizmciler için geçim kaynağı olurken, bölgenin iklimini de değiştiriyor. Göl, kışın bölgede ani sıcaklık düşmesini de engelliyor. Uydu görüntülerini inceleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mustafa Akkuş, "Van Gölü sadece balıkçılık için değil bölgedeki iklimin dengelenmesi açısından da önemli" dedi.

Van Gölü, 312 kilometrekarelik yüzey alanıyla Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise en büyük sodalı gölü olma özelliğini taşıyor. Van ve Bitlis'e sınırı bulunan gölde 14 bin kişi, balıkçılık yaparak geçimini sağlıyor. Son yıllarda yaz turizmiyle de adını duyuran Van Gölü'nün bölgedeki iklimin dengelenmesi açısından da önemli olduğu belirtiliyor. Göl sayesinde karasal iklimin hakim olduğu bölgede ani sıcaklık düşmeleri olmuyor. YYÜ Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mustafa Akkuş, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) Gelişmiş Çok-Yüksek Çözünürlüklü Radyometreler (AVHRR) uydu görüntülerini sürekli incelediklerini söyledi.

'VAN GÖLÜ, BÖLGE İKLİMİNİN DENGELENMESİNDE ÖNEMLİ'

Aldığı uydu verilerine göre, Van Gölü Havzası 'ndaki karalarda sıcaklık 5- 6 dereceyken, Van Gölü'ndeki sıcaklığın 11- 12 derece olduğunu belirten Akkuş, şöyle konuştu: