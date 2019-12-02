Son Dakika Haberleri: Van gölü çekilince kemik ve kafatasları ortaya çıktı
Son Dakika Güncel Van gölü çekilince kemik ve kafatasları ortaya çıktı - Son Dakika

Van gölü çekilince kemik ve kafatasları ortaya çıktı

6 saat önce

Van Gölü çekilince kemik ve kafatasları ortaya çıktıVan Gölü'nün çekilmesiyle birlikte kıyıda ortaya çıkan kemik ve kafataslarıyla ile ilgili inceleme devam ediyor.

Van Gölü çekilince kemik ve kafatasları ortaya çıktı

Van Gölü'nün çekilmesiyle birlikte kıyıda ortaya çıkan kemik ve kafataslarıyla ile ilgili inceleme devam ediyor.

Tuşba ilçesinde iskele ile kampüs arasındaki sahilde kemik parçaları ve kafatasları görenler yetkilileri arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ilk olarak Van Müze Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi. Ekipler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında inceleme yaptı. Yüzeyde taşınır eski döneme ait bir mezar kalıntısı ve herhangi kültür varlığı niteliği taşıyacak bulguya rastlamayan ekipler fotoğraf çekip, rapor tutup bölgeden ayrıldı.

Ardından da bölgeye Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri geldi. Yapılan çalışmanın ardından ekipler, kemik parçalarından numuneler alarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Bulunan kemik ve kafataslarıyla ile ilgili inceleme devam ediyor.

Van gölü çekilince kemik ve kafatasları ortaya çıktı

Van Gölü, Tuşba, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:03 Kaynak: DHA
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