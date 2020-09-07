Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı - Son Dakika

VAN Gölü suları, bölgede yağışların az olması nedeniyle mevsim şartlarına bağlı olarak, 2 metre çekildi. Çekilme sebebiyle, göl altında kalan Erciş kalesi ve kalıntıları gün yüzüne çıktı. Gölün çekilmesinin ardından bölgede incelemelerde bulunan Araştırmacı-Yazar Selahattin Koşar, Urartu Krallığı zamanında Van Gölü kıyısında inşa edilen kalenin, Osmanlı ve Selçuklu İmparatorluğu, Karakoyunlu Devleti döneminde de onarımı yapılarak kullanıldığını belirtti.

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesi'nde Van Gölü'ndeki su çekilmesi, batık şehirlere ait kalıntıların ortaya çıkmasını sağladı. Bölgede yağışların az olması nedeniyle, su seviyesinin belirli periyotlarda değiştiği Van Gölü'nde, 2 metreyi geçen çekilme, sular altında kalan tarihi Erciş kalesini gün yüzüne çıkardı. Urartu Krallığı zamanında Van Gölü sahilinde inşa edilen ve Osmanlı döneminde de onarımdan geçirilerek kullanılan kaledeki kalıntılar su altında varlığını koruyor. Erciş ilçesinin 1840'lı yıllara kadar da Çelebibağ kıyılarında yerleştiği, ancak su seviyesinin yükselmesiyle ilçenin zamanla yerleşimini değiştirmek zorunda kaldığı belirtiliyor.