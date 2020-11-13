Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı, bilim insanları küresel iklim değişimine dikkat çekti - Son Dakika

Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı, bilim insanları küresel iklim değişimine dikkat çekti

13.11.2020 10:10
Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı, bilim insanları küresel iklim değişimine dikkat çekti, System.String[]

Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı, bilim insanları küresel iklim değişimine dikkat çektiVAN Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle Erciş ilçesi sahilindeki Erciş Kalesi ve kalıntıları ortaya çıktı.

Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı, bilim insanları küresel iklim değişimine dikkat çekti

VAN Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle Erciş ilçesi sahilindeki Erciş Kalesi ve kalıntıları ortaya çıktı. Gölün yükselmesi nedeniyle 1841'de terk edilen kalenin, gün yüzüne çıkmasını değerlendiren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak göl seviyesinin bundan sonraki süreçlerde seviye kaybına uğrayacağını söyledi. Erciş'in Çelebibağ Mahallesi'ndeki Urartu Krallığı zamanında Van Gölü sahilinde inşa edilen ve Osmanlı döneminde de onarımdan geçirilerek kullanılan Erciş Kalesi, Van Gölü sularının 1841 yılında yükselmeye başlamasıyla terk edildi. O dönemde burada yaşayan insanlar, bugünkü Erciş bölgesinde Alkanat, Gölağzı ve Tekevler Mahallesi'ne yerleşti. Van'da 23 Ekim 2011'de yaşanan depremin de etkisiyle büyük hasara uğrayan kale, 2014'te Van Gölü'nün çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı. Fakat son aylarda göl sularının yaklaşık 2 metre daha çekilmesiyle birlikte kale ve Van Gölü'nde bulunan mikrobiyelitlerde tamamen ortaya çıktı.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Van Gölü'nün tarihi boyunca sürekli yükselme ve alçalmaya bağlı olarak seviye farklılıkları gösterdiğini söyledi. Geçmiş dönemlerde göl seviyesinin uzun yıllar boyunca artış gösterdiğini zaman zaman kısmi çekilmeler olsa da uzun süreçte sürekli arttığını dile getilrdi. Bunun en güzel örneklerinden birinin de Erciş kent merkezinin hemen yakınındaki Çelebibağ'da gördüklerini belirten Prof. Dr. Alaeddinoğlu, "Burada bir kale yerleşkesi su yüzüne çıkmış durumda. 2014 yılında ilk defa ortaya çıktı ve sonraki süreçte o çekilme devam edince şu an hem kale, hem yakın çevresi su yüzeyine çıktı. Şu anda ziyaret edilebilir şekle dönüştü" diye konuştu'KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİNİ GÖRÜYORUZ'Erciş Kalesi'nin bulunduğu alanın eskiden yerleşme alanı olduğunu 1840'lı yıllara kadar kullanıldığını belirten Prof. Dr. Alaeddinoğlu, göl seviyesinde yükselme nedeniyle o dönem halkın şu an Erciş kentine doğru yerleştiğini söyledi. Prof. Dr. Alaeddinoğlu, 2014 yılında ise bu kez küresel iklim değişiminin etkisiyle Erciş Kalesi ve kalıntılarının ortaya çıktığını belirterek şöyle konuştu: "Küresel iklim değişikliği dediğimiz olay aslında havzaya düşen suyun miktarı ile ilgili bir şey değil. Suyun miktarına baktığınız zaman uzun yıllar boyunca çok ciddi bir değişiklik yok. Bir kaç yıl çok yağış ama bir kaç yıl az yağış dengeliyor. Ama şimdi yaşanan şey buharlaşmanın boyutudur. Yani ciddi bir şekilde buharlaşma gerçekleştiği için biz muhtemelen yani eski kaynaklar araştırıldığında karşımıza çıkıyor bugün Erciş'te karşılaştığımız o kale ve çevresindeki yerleşmelerin benzeri oluşumlarda belki karşımıza çıkacak. Urartular milattan önce 800'lerde kurulmuş ya da yaşamış bir medeniyet. O dönemden bugüne yapılan araştırmalar Van Gölü'nün kıyılarında bugün Erciş'te tanıklık ettiğimiz kale kalıntılarının benzerlerinin de artık yavaş yavaş ortaya çıkacağı şeklinde. Van Gölü'nün su seviyesi bundan sonra gölün yükselmesiyle sonuçlanacak sürece evrilmiyor. Tam tersine yani seviye farklılıkları negatife doğru seviyesini kaybedecek. Bir yandan ciddi bir olumsuzluğun işareti çünkü alanı gittikçe küçülecek. Küçülmenin etkisiyle ortaya çıkan tarihi kalıntılarda aslında birçok medeniyetin izlerini taşıdığı için birçok kişinin de ilgisini taşıyor."'RESTORASYON GEREKLİ'

Gölün çekilmesiyle ortaya çıkan kalede incelemelerde bulunan Araştırmacı-Yazar Selahattin Koşar, Van Gölü sularının 1841 yıllarında yükselmeye başlamasıyla, burada yaşayan insanların, bugünkü Erciş bölgesinde Alkanat, Gölağzı ve Tekevler Mahallesi'ne yerleştiklerini söyledi. Koşar, "Kalenin, Van Gölü'ndeki suyun yükselmenin etkisiyle tamamen su altında kalmış. Van'da 23 Ekim 2011'de yaşanan depremin de etkisiyle büyük hasara uğramış. 2014 yılında Van Gölü'nün çekilmesiyle yeniden ortaya çıkan ve Osmanlı ve Selçuklu İmparatorluğu'nun Erciş'teki tek eseri olan kaledeki belirli bölümlerin restorasyondan geçirilmesi gerekir. Yapılacak restorasyonla kalenin turizme kazandırılması gerekiyor" dedi.


Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı, bilim insanları küresel iklim değişimine dikkat çekti
Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı, bilim insanları küresel iklim değişimine dikkat çekti
Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı, bilim insanları küresel iklim değişimine dikkat çekti
Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı, bilim insanları küresel iklim değişimine dikkat çekti
Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı, bilim insanları küresel iklim değişimine dikkat çekti
Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı, bilim insanları küresel iklim değişimine dikkat çekti
Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı, bilim insanları küresel iklim değişimine dikkat çekti
Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı, bilim insanları küresel iklim değişimine dikkat çekti
Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı, bilim insanları küresel iklim değişimine dikkat çekti
Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı, bilim insanları küresel iklim değişimine dikkat çekti
Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı, bilim insanları küresel iklim değişimine dikkat çekti
Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı, bilim insanları küresel iklim değişimine dikkat çekti
Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı, bilim insanları küresel iklim değişimine dikkat çekti
Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı, bilim insanları küresel iklim değişimine dikkat çekti

Van Gölü, Erciş, Kale, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı, bilim insanları küresel iklim değişimine dikkat çekti - Son Dakika


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