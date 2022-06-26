Van Gölü çevreci projelerle gelecek kuşaklara daha temiz bırakılacak

Van'da göle kıyısı bulunan belediyeler, hayata geçirdikleri çevreci projelerle hem Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmaya hem de vatandaşların sahillerde daha güzel zaman geçirmelerini sağlamaya çalışıyor.

Van ve Bitlis sınırları içinde bulunan ve 3 bin 713 kilometrekare yüzölçümüyle Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün gelecek kuşaklara daha temiz bırakılması ve turizme katkısının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu amaçla atık suların direkt göle deşarj edilmesinin önlenmesi amacıyla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin devreye alındığı Van'da, göle kıyısı bulunan belediyelerden İpekyolu'nda 323, Edremit'te 223, Tuşba'da da 30 ahır ve metruk yapı olmak üzere 576'sı yıkıldı, 60 ahır ise sahipleri tarafından boşaltıldı.

Yıkım çalışmalarının ardından sahillerin olduğu bölgelere yeşil alanlar kazandıran, sahil bandı, dinlenme ve piknik alanları inşa eden belediyeler, bu sayede vatandaşların Van gölü kıyılarında daha çok zaman geçirmesine imkan sağladı.

Çevresindeki metruk yapılardan kurtarılan, hayata geçirilen projelerle yeni bir görünüme kavuşturulan Van Gölü kıyılarına gelenler, daha güzel ortamda zaman geçiriyor.

"Van Gölü sahiline 116 bin metrekare büyüklüğünde park yapıyoruz"

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, AA muhabirine, gölün daha temiz olması için mücadele verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda 323 ahırın yıkımını yaptıklarını anlatan Aydın, "Ahırların yıkıldığı bölgede aynı zamanda sahil bandı projemizi başlattık. Van Gölü sahiline 116 bin metrekare büyüklüğünde park yapıyoruz. Yürüyüş yolları, konser, etkinlik alanları, kafeteryalarla hizmete açmayı planlıyoruz. Ahırların yıkılmasıyla hem çevreci bir belediyeciliğe imza atmış olacağız hem de hemşerilerimizin Van Gölü'nden azami miktarda faydalanmasını sağlamış olacağız." diye konuştu.

Belediye olarak Van Gölü'ne ayrı önem verdiklerini vurgulayan Aydın, bunda sonra da gölün gelecek nesillere daha temiz bırakılması için çalışma yürüteceklerini sözlerine ekledi.

"Kısa süre olmasına rağmen göl suyunun rengi değişti"

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise Van Gölü'nü korumak için birçok çalışma yürüttüklerini belirtti.

Sahile yakın mahallelerde yıllardır yerleşik olan ahırların bulunduğunu aktaran Say, şunları kaydetti:

"Bu mahallelerimizin 100 yıl önce turizme açılması, korunması gerekirken maalesef hayvan barınakları vardı. Geçen sene Van Valiliği ile aldığımız kararla bu yapıları kaldırmaya karar verdik. Eminpaşa Mahallesi'ndeki ahırların yüzde 80'i yıkıldı. Bu vesileyle de kısa bir süre olmasına rağmen gölün suyunun rengi dahi değişti. Özellikle bize miras olarak kalan ve çocuklarımıza bırakacağımız Van Gölü'nü temiz tutma anlamındaki çalışmanın önemli bir aşamasıydı. Hedefimiz yaz sonu itibarıyla sahilden başlamak üzere merkezdeki ahırları bitirmek. Buradaki asıl amaç çevreyi korumak, mahalleleri kokudan, su ve hava kirliliğinden kurtarmak. Bir taraftan da daha organize, daha profesyonel hayvancılık yaptırmak."

Kentte 40 yıldır hayalini kurdukları sahil yolunun ham kısmının bitmek üzere olduğunu anlatan Say, "Eminpaşa'yı Edremit, İpekyolu, Kale ve Tuşba'ya bağlayan sahil yolu çalışması çok önemli. Bunlar bittikten hemen sonra bisiklet yolu ve sahil bandı olacak. Sahil bandımızın ikinci etap projesi tamamlandı, yakın zamanda da başlayacağız. İnşallah büyük bir sahil yolunu Van'a kazandıracağız." dedi.

"Van'ı turizm cenneti yapacağız"

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ise Van Gölü kıyılarında vatandaşların güzel zaman geçirmesi için İskele bölgesindeki ikinci etap projesini de hayata geçirdiklerini söyledi.

Turizme katkı sunacak 90 bin metrekare alana sahip parkı ilçeye kazandırdıklarını dile getiren Akman, "137 bin metrekare kıyı alanı ıslah edildi. Alanda 300 metre kare büyüklüğünde havuzumuz var. Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk çocuk survivor parkuru orada yapıldı. Gençler için macera parkı, fitness ve piknik alanları inşa edildi. 15 milyon liraya DAKA üzerinden bunu gerçekleştirdik. Sahil projemizi 18 ayda tamamladık. İskele'den Yüzüncü Yıl Üniversitesine kadar devam eden sahil yolu projemiz var. 50 yıla yakın süredir kimse bu yolu açamıyordu. Allah bize nasip etti. 11 milyon 800 bin liraya mal oldu." ifadelerini kullandı.

Ahırlardaki atıkların göle akması nedeniyle oluşan kirlilikten vatandaşların rahatsız olduğunu belirten Akman, "Yaklaşık 250 ahırdan 30'unu yıktık. 60'a yakınını da vatandaşlar kendileri terk etti. Geri kalanlar için çalışmalarımız devam ediyor. İskele feribot alanından YYÜ'ye kadar olan alanın hepsini sahil yolu yapıyoruz. Sayın Bakanımız hizmet binamızın açılışına geldiğinde söz verdi. 717 dönüm araziye millet bahçesi yapıyoruz. Cenabı Allah bir güzellik vermiş ilimize. Bu güzelliği de heba etmeden korumaya çalışıyoruz. İnşallah Van'ı turizm cenneti yapacağız." şeklinde konuştu.