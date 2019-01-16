Son Dakika Haberleri: Van Gölü Ekspresi Demir Yoluna Düşen Kayaya Çarptı

Van Gölü Ekspresi Demir Yoluna Düşen Kayaya Çarptı

1 saat önce

Van Gölü Ekspresi, Elazığ'ın Palu ilçesinde demir yolu hattına düşen kayaya çarptı.

Van Gölü Ekspresi Demir Yoluna Düşen Kayaya Çarptı, System.String[]
Van Gölü Ekspresi, Elazığ'ın Palu ilçesinde demir yolu hattına düşen kayaya çarptı.

Alınan bilgiye göre, Ankara- Tatvan seferini yapan 20012 sefer sayılı Van Gölü Ekspresi, Palu'nun Burgudere köyü Masalla mevkisinde, dağdan koparak demir yoluna düşen kaya parçasına çarptı.


Makinistlerin kayayı zamanında fark ederek fren yapmasına rağmen tren, çarptığı kayayı yaklaşık 40 metre sürükledikten sonra durabildi.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, trende küçük çapta hasar oluştu.

Kaya, ekipler tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu demir yolundan kaldırıldı.

Ulaşımın bir süre aksaması nedeniyle trendeki yolculara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:56 Kaynak: AA

Tatvan, Elazığ, Palu, Van Gölü, Güncel
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