Van Gölü Havzası'nın kelebekleri uçmaya başladı - Son Dakika
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Van Gölü Havzası'nın kelebekleri uçmaya başladı

16.05.2022 09:37
Van Gölü Havzası'nın kelebekleri uçmaya başladı

Van Gölü Havzası'nda bahar mevsimiyle birlikte ortaya çıkan rengarenk kelebekler eşsiz görüntü oluşturuyor.

Van Gölü Havzası'nda bahar mevsimiyle birlikte ortaya çıkan rengarenk kelebekler eşsiz görüntü oluşturuyor.

Zengin florası, yüksek rakımı ve eşsiz doğasıyla çok sayıda kelebeğe ev sahipliği yapan Van ve Bitlis illerinde, havaların ısınmasıyla birlikte kelebekler uçmaya başladı. Doğada açan çiçeklerle birlikte eşsiz görüntüler oluşturmaya başlayan kelebekler, doğa fotoğrafçılarının büyük ilgisini çekiyor. Türkiye'de tespit edilen 400'den fazla kelebek türünden 230'unu bünyesinde barındıran Van Gölü Havzası, endemik türlerle doğaseverlerin ilgi odağı oluyor. Van ve Bitlis'teki doğa fotoğrafçılarının yanı sıra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen kelebek gözlemcileri de farklı dönemlerde ortaya çıkan endemik kelebek türlerini kayıt altına alıyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde belirlenen alanlarda uçmaya başlayan "Romanov Gelinciği" ve "Step Fistosu" gibi endemik ve değerli kelebek türlerini fotoğraflamaya başlayan doğa fotoğrafçıları, arşivlerine güzel kelebek fotoğrafları eklemenin mutluluğunu yaşıyor. Arkadaşlarıyla birlikte Adilcevaz'ın Van Gölü sahili bölgelerinde uçmaya başlayan kelebekleri fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Ercan Çağlayan, "Uzun geçen bir kış mevsiminin ardından doğa canlandı, etrafta çiçekler açmaya başladı. Biz de fotoğrafsever arkadaşlarımızla birlikte fotoğraf çekimine çıktık. Özellikle doğanın canlanmasıyla kelebek türleri çoğalmaya başladı. Özellikle Van Gölü Havzası'nda, Türkiye'de bulunan kelebek türlerinin yüzde 70'i bulunmaktadır. Arkadaşlarımızla geldik çekmeye, özellikle dışarıda bulunan ve kelebek türlerini çekmeyi seven arkadaşlarımızı buraya bekliyoruz. Gelmek isterlerse onlara rehberlik edip yardımcı da olabiliriz" dedi.

(Özkan Olcay - İHA)

Van Gölü Havzası'nın kelebekleri uçmaya başladı
Van Gölü Havzası'nın kelebekleri uçmaya başladı
Van Gölü Havzası'nın kelebekleri uçmaya başladı
Van Gölü Havzası'nın kelebekleri uçmaya başladı
Van Gölü Havzası'nın kelebekleri uçmaya başladı
Van Gölü Havzası'nın kelebekleri uçmaya başladı
Van Gölü Havzası'nın kelebekleri uçmaya başladı
Van Gölü Havzası'nın kelebekleri uçmaya başladı
Van Gölü Havzası'nın kelebekleri uçmaya başladı
Van Gölü Havzası'nın kelebekleri uçmaya başladı

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Doğaseverler Van Gölü kıyılarını gezdi Doğaseverler Van Gölü kıyılarını gezdi Doğaseverler Van Gölü kıyılarını gezdi Doğaseverler Van Gölü kıyılarını gezdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Gölü Havzası'nın kelebekleri uçmaya başladı - Son Dakika


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