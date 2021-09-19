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Van Gölü için 2 kilometre yüzdüler - Son Dakika

Van Gölü için 2 kilometre yüzdüler

19.09.2021 17:25

- Van Gölü için 2 kilometre yüzdüler 1. Adır Adası yüzme festivaline yaklaşık 50 sporcu katıldı Vangölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde Van Gölü'nün en büyük adası olan Adır Adası'nda yüzme festivali düzenlendi.

- Van Gölü için 2 kilometre yüzdüler

1. Adır Adası yüzme festivaline yaklaşık 50 sporcu katıldı

VAN - Vangölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde Van Gölü'nün en büyük adası olan Adır Adası'nda yüzme festivali düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe katılan 50 sporcu 2 kilometrelik parkuru 50 dakika ile 1.5 saat arasında tamamladı.

Van Gölü'ndeki Akdamar ve Çarpanak adasına şimdiye kadar birkaç kez yüzme etkinliği düzenleyen Vangölü Aktivistleri Derneği, bu yıl ilk kez Adır Adasına da yüzme etkinliği gerçekleştirdi. 19 Eylül 2021 tarihinde "Uluslararası Kıyı Temizliği" gününde Vangölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinliğe Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), destek verdi. Vangölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 50 sporcu, Van Gölü'nün temiz bir şekilde sonraki nesillere aktarılması amacıyla Halkalı Mahallesi sahilinden Adır Adası'na kadar kulaç attı. Alınan tedbirler kapsamında sporcular Van Gölü'nün mavi sularına kendilerini attı. 4 tekne ve 3 kano ile takip edilen etkinlik, ilk sporcu 50 dakika, son sporcu ise 1, 5 saatte kıyıya vararak etkinlik sorunsuz bir şekilde sona erdi.

Açıklamalarda bulunan Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, şuanda yaklaşık 2 kilometre yüzerek Adır Adasına vardıklarını söyledi. Kendini mutlu hissettiğini söyleyen Özel, "Adır Adası, Van Gölü'nde bulunan 4 büyük adanın en büyüğü. Burada bin yıllık bir tarih var. Bu adaya ve Van Gölü'ndeki diğer adalara dikkat çekmek işitiyoruz. Turizm potansiyeli çok yüksek yerler. Adalarımız maalesef bilinmiyor. Amacımız bu tür festivallerle adalarımız tanınır hale getirme ve adalarımıza yeterli ilgiyi çekerek buradaki tarihi eserlerin korunması ve restorasyonu ve turizme kazandırılması için farkındalıklar yapıyoruz. Festivallerimiz de onun amaçlamaktayız. Bu bizim ilk Adır Adası'na olan festivalimiz. Biz daha önce Akdamar Adası'na 2 kez, Çarpanak Adası'na 3 kez festival düzenledik. Bundan sonra da göldeki her 4 adaya da biz festivaller yapacağız, farkındalıklar oluşturacağız. Eylül'ün son haftası suyu da hem sıcak hemde güzel. 2 kilometre yüzük üşümedik. Çok ta güzel keyif aldık. Suyu serin mavi ve temiz. Bu temizliğinde gelecek nesillere aktarılması için aslında biz farkındalık yapıyoruz. Gelecek nesillere lazım. Bugün 19 Eylül Dünya Uluslararası Kıyı Temizleme Günü. Bunu da bu etkinlikle birlikte adada temizlik yapacağız. Çöpleri toplayacağız. Dünya Kıyı Temizliği Gününde de Van Gölü'nde farkındalık yapacağız" Bize destek sunan özellikle Van Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Adır Adası'na ilk gelen sporcu Mesut Özer, "Daha önce Akdamar Adası'na da yüzmüştüm. Bu günde burada Tatvanlı arkadaşımla başa baş eldik. Yaklaşık 50 dakika sürdü. Burada ilk kez yüzüyorum. Geçen sene de niyetlenmiştik gelmeye ama bu sene nasip oldu. Bildiğiniz gibi Van Gölü ve çevre etkinliği için katıldık. Mevsimin sonu olmasına rağmen su gayet sıcak. Dalga olmaması da bir avantaj. İyi geldik. İlkinde biraz üşüdük ama Adır Adasına yaklaştıkça suyun sıcaklığı çok daha yüksek çok daha güzel" dedi.

Van Gölü için 2 kilometre yüzdüler
Van Gölü için 2 kilometre yüzdüler
Van Gölü için 2 kilometre yüzdüler
Van Gölü için 2 kilometre yüzdüler

Adır Adası, Van Gölü, Eylül, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van Gölü için 2 kilometre yüzdüler - Son Dakika


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