Van gölü için 3 bin 395 rakımlı vavira dağı'na zirve tırmanışı - Son Dakika
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Van gölü için 3 bin 395 rakımlı vavira dağı'na zirve tırmanışı

6 saat önce

Van Gölü için 3 bin 395 rakımlı Vavira Dağı'na zirve tırmanışıVAN'ın Çatak ilçesinde 15 dağcı, Van Gölü'ndeki kirlilik, doğa katliamı, kaçak avlanma ve define avcılarının verdiği zarara dikkat çekmek için 3 bin 395 rakımlı Vavira (Çeper) Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

Van Gölü için 3 bin 395 rakımlı Vavira Dağı'na zirve tırmanışı

VAN'ın Çatak ilçesinde 15 dağcı, Van Gölü'ndeki kirlilik, doğa katliamı, kaçak avlanma ve define avcılarının verdiği zarara dikkat çekmek için 3 bin 395 rakımlı Vavira (Çeper) Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. Tırmanış sırasında dağcılar, kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Van Vadi Doğa Sporları Kulübü'ne üye 15 dağcı, Van Gölü'ndeki kirlilik, define avcılarının verdiği zarar, doğa katliamı ve kaçak avlanmaya dikkat çekmek amacıyla Çatak ilçesindeki Vavira Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Dün saat 07.00'de Van'dan araçlarla yola çıkan dağcılar, Çatak ilçesine bağlı Kotis Mahallesi'ne gitti. Burada kahvaltı yapan dağcılar, daha sonra Vavira Dağı'na doğru tırmanışa başladı. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu tırmanış yaklaşık 5,5 saat sürdü. Zirveye ulaşan dağcılar, 'Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın' pankartı açtı. Tipi nedeniyle zor anlar yaşan dağcılar, dönüş yolunda karların üzerinde zaman zaman kayarak iniş yaptı.

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Bu tırmanışımız çok zor oldu. 15 dağcı arkadaşımızla bunu yaptık. 5,5 saat süren tırmanışta zirveye ulaştık. Zirvede pankart açarken, tipiye yakalandık. Zor anlar yaşadık. Dönüş yolunda da zaman zaman kar kütlelerinin üzerinde kayarak iniş yaptık. Bu yürüyüşü öncelikle Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için böyle bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. İkincisi, doğayı kirletenler ve avcılık yapanlar ile define avcılarına karşı bu faaliyetimizi yaptık. O yüzden hep beraber bu alanda çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Daha güzel bir doğa, daha güzel bir yaşam için bu tür etkinliklerimiz devam edecektir" dedi.

Van gölü için 3 bin 395 rakımlı vavira dağı'na zirve tırmanışı

Van Gölü, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:55 Kaynak: DHA
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