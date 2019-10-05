Son Dakika Haberleri: Van gölü için 430 kilometre yürüdüler
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Van gölü için 430 kilometre yürüdüler

1 saat önce

VAN Ticaret ve Sanayi(TSO) ile Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü'nde yaşanan kirliliğe dikkat çekmek amacıyla 430 kilometre yürüdü.

Van gölü için 430 kilometre yürüdüler, System.String[]
VAN Ticaret ve Sanayi(TSO) ile Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü'nde yaşanan kirliliğe dikkat çekmek amacıyla 430 kilometre yürüdü. Temmuz ayında başlayan yürüyüş bugün final etabıyla tamamlandı. Grup, "Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın" sloganları attı.
Van Gölü kirliliğine dikkat çekmek ve Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkmasını talep eden Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, 10 ayrı etaptan gerçekleştirdikleri, 430 kilometrelik  yürüyüşü bugün tamamladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi önünden başlayan final yürüyüşü, Van Ticaret ve Sanayi önünde tamamlandı.
'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
'VAN GÖLÜ YOK OLMASIN'
Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, yaklaşık 550 bin adım atıtıklarını söyleyerek, amaçlarının Van Gölü'nün güzelliklerini fark ettirmek olduğunu belirtti.
Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün korunması için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takvam da "Van Gölü'nün yok olması durumunda Van Gölü havzası da yok olacak. Başka Van denizi yok. Bir an önce tüm siyasi partilerin bir araya gelerek, Van Gölü koruma kanununun gündeme getirilip yasalaştırmasını bekliyoruz. 3 milyon yıldır Van Gölü var, kimse gölün etrafını yürüyerek kat etmemiştir. Söz sırası artık politikacılardadır. Onlar da artık bu konunun üzerine düşerek, arkadaşlarımızın sesine karşılık verebilecekleri bir adım atmalılardır" dedi.


Van Gölü, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:19 Kaynak: DHA
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