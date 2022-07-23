Van Gölü için Bitlis'e kadar yüzdüler - Son Dakika
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Van Gölü için Bitlis'e kadar yüzdüler

23.07.2022 12:24

Van Gölü için Bitlis'e kadar yüzdüler Van Gölü Aktivistleri, Van Gölü'ne dikkat çekmek için Bitlis'e kadar yüzdüler.

Van Gölü için Bitlis'e kadar yüzdüler

BİTLİS - Van Gölü Aktivistleri, Van Gölü'ne dikkat çekmek için Bitlis'e kadar yüzdüler.

Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından '1. Van Denizi Yüzme Festivali' düzenledi. Van Gölü'ne dikkat çekilmesi amacıyla düzenlenen festivale, Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 50 lisanslı yüzücü katıldı. Festivalde Bitlis' e kadar yaklaşık 13 kilometre yüzen yüzücüler, daha sonra Adilcevaz ilçesinde kamp yaptı.

Festival ile ilgili açıklamada bulunan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, amaçlarının gelecek nesillere temize bir Van Gölü bırakmak olduğuna vurgu yaparak, "Ben bizleri yalnız bırakmayıp buraya kadar gelen tüm yüzücülere teşekkür ediyorum. Amacımız gelecek nesillere temiz bir Van Gölü bırakmaktır" dedi.

Festivale İstanbul'dan katılan Zihni Ademoğlu isimli yüzücü 13 kilometreyi üç arkadaşıyla birlikte yüzerek geçtiğini belirtirken, Hamide Yılmaz isimli yüzücü de, festivalde güzel arkadaşlıklar edindiğini ifade ederek, festivali düzenleyenlere teşekkür etti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Van Gölü için Bitlis'e kadar yüzdüler - Son Dakika

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