VAN GÖLÜ İÇİN BU KEZ DE KADINLAR YÜRÜYECEK - Son Dakika
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VAN GÖLÜ İÇİN BU KEZ DE KADINLAR YÜRÜYECEK

30.04.2022 12:37

VAN Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, bu yıl yapılacak etkinliklerde kadınların öncü olmaları için, "Van Gölü İçin Kadınlar Yürüyor" sloganıyla, yürüyecek.

VAN Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, bu yıl yapılacak etkinliklerde kadınların öncü olmaları için, "Van Gölü İçin Kadınlar Yürüyor" sloganıyla, yürüyecek. Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Dr. Erdoğan Özel, daha önce farkındalık için gölün etrafını adım adım yürüdüklerini ve bu etkinliğin çok ses getirdiğini belirterek, "Daha önceki yürüyüşümüzü erkek ağırlık katılımla yapmıştık. Kadınları da bu işe nasıl dahil edebiliriz diye düşündük. Kadın elinin de Van Gölü'ne değmesini istiyoruz. ve kadınların öncülüğünde Van Gölü'nü yürüyeceğiz" dedi.

Van Gölü'ne ve içinde barındırdığı güzelliklere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için 2015 yılında 7 gönüllü ile başlayan Van Gölü Aktivistleri, bu süre içinde dernekleşti ve binlerce gönüllüyle çalışmalarını sürdürdü. Dernek üyeleri 'Van Gölü Kirlenmesin' sloganıyla Van ve Bitlis'te birçok etkinliğe imza attı. Göl etrafında çöp toplayarak, bisiklet turu yapan üyeler, 'gölde kışın da yüzülür diyerek' göle girdi. Dernek Başkanı Dr. Özel, Van Gölü'nün kapalı bir havza olduğunu belirterek, "Van Gölü dünya harikası bir yer. Ama maalesef bilinçsiz ve kontrolsüz bir şekilde kirleniyor. Daha çok kanalizasyon atıkları ve etrafında yaşayan bizler, Vanlılar ve Bitlisliler olarak kirletmeleri söz konusu. Bu kirliliğe dur demek için bizde yıllardır çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR SES GETİRİYOR

2019'da seslerini daha çok kişiye duyurmak için Van Gölü etrafını 430 kilometreyi yürüdüklerini belirten Dr. Özel, "Göl etrafını adım adım yürüdük ve 12 gün süren yürüyüşün ardından güzel ses geldi. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye ulaşmayı başardık. ve onun sayesinde, onun eliyle Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve uygulama programı uygulanıyor ve bizde onun paydaşıyız" ifadelerini kullandı.

KADINLARIN ÖNCÜLÜĞÜNDE ADIM ADIM YÜRÜYECEĞİZ

Daha önce yaptıkları farkındalık yürüyüşlerine daha çok erkeklerin katıldığını belirten Dr. Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Kadınları da bu işe nasıl dahil edebiliriz diye düşündük. Kadın elinin de Van Gölü'ne değmesini istiyoruz. 'Van Gölü için kadınlarda yürüyor' diye bir proje geliştirdik. Kadınların öncülüğünde Van Gölü'nü adım adım yürüyeceğiz. 15 parkurdan oluşuyor. Van Gölü'ne dikkat çekeceğiz. Bu eşsiz değerin gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyoruz. 'Kadınlar yürüyor' projemiz için Vanlı iş insanı İrem Bayram bize destek oldu. İnşallah kadınların yürüyüşü ile sesimizi daha çok duyuracağız."

"YÜRÜYÜŞÜMÜZ ZOR DEĞİL ÇOK KEYİFLİ OLACAK"

İrem Bayram, derneğin çalışmalarını yıllardır büyük bir heyecanla takip ettiğini söyleyerek, "Bu yıl da kadınların öncülüğünde yürüyüş gerçekleştirilecek. Bizi de bu projenin ortağı yaptıkları için çok mutluyum. Yapacağımız bu aktivitelerle beraber Van Gölü'ne turistik talep de artacak. Van Gölü'nün kirletilmemesi için toplumsal bilinci de uyandırmayı, ilimizin ve gölümüzün tanıtılmasını hedefliyoruz. Van Gölü etrafında aldığımız her nefes zaten bir keyif ve bu yürüyüş zor değil çok keyifli olacak. Yürüyüşümüzde etrafından geçtiğimiz illerin ve ilçelerin kadınları da bize katılacağı için çok keyifle yürüyeceğimize inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

VAN GÖLÜ İÇİN BU KEZ DE KADINLAR YÜRÜYECEK
VAN GÖLÜ İÇİN BU KEZ DE KADINLAR YÜRÜYECEK
VAN GÖLÜ İÇİN BU KEZ DE KADINLAR YÜRÜYECEK
VAN GÖLÜ İÇİN BU KEZ DE KADINLAR YÜRÜYECEK

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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