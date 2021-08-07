Son dakika: VAN GÖLÜ İÇİN TIRMANDILAR, SÜPHAN DAĞ'INA DÜŞEN İNGİLİZ UÇAĞINDA ÖLENLERİ ANDILAR - Son Dakika

VAN Gölü'nün güzelliklerine dikkat çekmek için 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı'na zirve tırmanışı yapan 20'si Estonyalı, toplam 70 kişilik ekip, 1959 yılında düşen İngiliz uçağının parçalarına rastladı. Aktivistler uçak kazasında hayatını kaybeden 14 kişiyi zirvede andı.

Van Gölü'ne ve bölgenin güzelliklerine dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleyen Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Süphan Dağı'na 9'uncu kez zirve tırmanışı yaptı. Tamamı gönüllülerden oluşan 20'si Estonyalı, toplam 70 kişilik ekip, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı'nın zirvesine ulaştı. Gönüllüler burada 'Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın' pankartı açtı.

Süphan Dağı'na karla kaplı zirvesinde 23 Nisan 1959 yılında düşen İngiliz uçağının parçalarına rastlayan aktivistler, kazada hayatını kaybeden 14 kişiyi andı. Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, "1959 yılında düşen İngiliz uçağının parçaları zirvede. Uçağın çeşit çeşit parçaları var burada. Kazada onlarca insan da yaşamını yitirdi. Biz buradan onları anıyoruz. Burada kaza sonucu ölmüşler. Bu yıl tırmanışımızın 9'uncusunu gerçekleştirdik. Daha önce burada motor parçaları vardı. Bölgede dağılmış bir şekilde uçak parçaları duruyor. Arkamızda da buzullar var" dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Bahreyn'e giden dört motorlu G-AGRH tescilli Avro Super Trader IV tipi uçak, 23 Nisan 1959 yılında Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'na düştü. Ankara'da yakıt ikmali yaptıktan sonra haber alınamayan uçağın enkazına hava şartları nedeniyle günler sonra ulaşıldı. 14 kişilik mürettebattan kurtulanın olmadığı kazada uçağın taşıdığı kargo ile ilgili de yılarca çeşitli iddialar ortaya atıldı.