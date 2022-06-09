Van Gölü için yürüyen doğaseverler Ahlat'a ulaştı - Son Dakika
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Van Gölü için yürüyen doğaseverler Ahlat'a ulaştı

09.06.2022 08:58

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile doğaseverlerin Van Gölü'ne dikkati çekmek için başlattıkları yürüyüşün Bitlis'in Ahlat ilçesindeki altıncı etabında çöp toplama ve kıyı temizliği yapıldı.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile doğaseverlerin Van Gölü'ne dikkati çekmek için başlattıkları yürüyüşün Bitlis'in Ahlat ilçesindeki altıncı etabında çöp toplama ve kıyı temizliği yapıldı.

Van Gölü'nün korunmasına dikkati çekmek amacıyla, Edremit'ten Ahlat ilçesine kadar olan mesafeyi yürüyen dernek üyeleri, doğaseverler ve gönüllü kadınlar, göl kıyısında çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Dr. Erdoğan Özel, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün korunmasına ve temiz kalmasına dikkati çekmek için kadınlar öncülüğünde yürüyüş etkinliği yaptıklarını söyledi.

Yürüyüşü gölün etrafı olan 430 kilometreyi kapsayacak şekilde planladıklarını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 200 kilometrelik mesafeyi yürüdük. Göl kıyısı boyunca hem yürüyoruz hem de çevre temizliği ve çöp toplama etkinliği yapıyoruz. Aynı zamanda çevre temizliği ve doğayı koruma bilincine dikkati çekmeye çalışıyoruz."

Van Gölü için yürüyen doğaseverler Ahlat'a ulaştı
Van Gölü için yürüyen doğaseverler Ahlat'a ulaştı
Van Gölü için yürüyen doğaseverler Ahlat'a ulaştı
Van Gölü için yürüyen doğaseverler Ahlat'a ulaştı

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Van Gölü için yürüyen doğaseverler Ahlat'a ulaştı Van Gölü için yürüyen doğaseverler Ahlat'a ulaştı
Kaynak: AA

Van Gölü, Edremit, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü için yürüyen doğaseverler Ahlat'a ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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