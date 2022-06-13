Van Gölü için yürüyen kadınlar Adilcevaz'a ulaştı - Son Dakika
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Van Gölü için yürüyen kadınlar Adilcevaz'a ulaştı

13.06.2022 20:47

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile doğaseverler, Van Gölü'ne dikkati çekmek için başlattıkları yürüyüş kapsamında Bitlis'in Adilcevaz ilçesine ulaştı.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile doğaseverler, Van Gölü'ne dikkati çekmek için başlattıkları yürüyüş kapsamında Bitlis'in Adilcevaz ilçesine ulaştı.

"Van Gölü için kadınlar yürüyor" sloganıyla Van'dan yola çıkan doğaseverler ve dernek üyeleri, yürüyüşün yedinci etabının sonunda ilçe girişinde belediye başkanı Necati Gürsoy ve kadınlar tarafından karşılandı.

Gürsoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin göz bebeği Van Gölü'nün korunması için düzenlenen etkinliğin önemli olduğunu belirtti.

NASA'nın fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafının birinci olduğunu hatırlatan Gürsoy, "Van Gölü'nü torunlarımıza, çocuklarımıza tertemiz bırakmak istiyoruz. Hükümetimiz Van'da çok büyük bir arıtma tesisi kurdu. Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'da da arıtma tesislerimiz var ama bu yeterli değil. Buraya gelen tüm doğaseverlere ve aktivistlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dernek başkanı Erdoğan Özel ise gelecek kuşaklara temiz bir göl bırakmak için Van Gölü havzasında farkındalık çalışması yaptıklarını ifade etti.

Kadınlar öncülüğünde Van Gölü etrafındaki 430 kilometreyi kapsayan yürüyüş düzenlediklerini aktaran Özel, "Bugün 200 kilometrelik bölümü tamamladık ve Adilcevaz'a geldik. Burada yoğun bir katılım oldu. Adilcevaz'da Van Gölü'ne olan duyarlılık bizi mutlu etti. Kadınların, çocukların ve özellikle belediye başkanımız Necati Gürsoy'un katılımı bizleri mutlu etti. Bugün yedinci parkurdayız. 15 parkurda yürüyüşü bitirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe destek sunan otobüs firması sahibi İrem Bayram da "Bundan sonra 5-6 etabımız daha olacak ve başladığımız yerde yürüyüşü sonlandıracağız. Amacımız Van Gölü'nün güzelliğini medya aracılığı ile tüm dünyaya duyurmak, temiz tutulması açısından bilinçlendirmek." dedi.

Katılımcılara Sahil Parkı'nda ikramda bulunuldu.

Van Gölü için yürüyen kadınlar Adilcevaz'a ulaştı
Van Gölü için yürüyen kadınlar Adilcevaz'a ulaştı
Van Gölü için yürüyen kadınlar Adilcevaz'a ulaştı
Van Gölü için yürüyen kadınlar Adilcevaz'a ulaştı
Van Gölü için yürüyen kadınlar Adilcevaz'a ulaştı

YORUMLAR
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Van Gölü için yürüyen kadınlar, Adilcevaz'a ulaştı Van Gölü için yürüyen kadınlar, Adilcevaz'a ulaştı Van Gölü için yürüyen kadınlar Ahlat-Adilcevaz etabını tamamladı Van Gölü için yürüyen kadınlar Ahlat-Adilcevaz etabını tamamladı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü için yürüyen kadınlar Adilcevaz'a ulaştı - Son Dakika

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