Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile doğaseverler, Van Gölü 'ne dikkati çekmek için başlattıkları yürüyüş kapsamında Bitlis 'in Adilcevaz ilçesinden Aydınlar beldesine yürüyüşe geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Van Gölü için yürüyen kadınlar Aydınlar beldesine hareket etti - Son Dakika

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