Van Gölü için yürüyen kadınlar Aydınlar beldesine hareket etti - Son Dakika
Üye Girişi

Van Gölü için yürüyen kadınlar Aydınlar beldesine hareket etti

22.06.2022 13:00
Van Gölü için yürüyen kadınlar Aydınlar beldesine hareket etti

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile doğaseverler, Van Gölü'ne dikkati çekmek için başlattıkları yürüyüş kapsamında Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden Aydınlar beldesine yürüyüşe geçti.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile doğaseverler, Van Gölü'ne dikkati çekmek için başlattıkları yürüyüş kapsamında Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden Aydınlar beldesine yürüyüşe geçti.

"Van Gölü için kadınlar yürüyor" sloganıyla Van'dan yola çıkan doğaseverler ve dernek üyeleri, yürüyüşün sekizinci etabında Adilcevaz ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Aydınlar beldesine yürüyor.

Derneğin Genel Sekreteri Maşallah Özel, grup olarak yürüyüşlerine devam ettiklerini belirterek, amaçlarının Van Gölü'ne dikkati çekmek olduğunu vurguladı.

YORUMLAR
500
Van Gölü'nün mavi bayraklı plajında semaver ve mangal yasağı Van Gölü'nün mavi bayraklı plajında semaver ve mangal yasağı Van Gölü küçük mercan balığı sık sık görüntülenmeye başlandı Van Gölü küçük mercan balığı sık sık görüntülenmeye başlandı
Kaynak: AA

Adilcevaz, Van Gölü, Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü için yürüyen kadınlar Aydınlar beldesine hareket etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:02 Sri Lanka Başbakanı açıkladı! Ekonomi tamamen çöktü
12:42 Esra Erol'da şaşırtan olay! İki kardeşin karısı ve kocası, çocuklarını da alıp kaçtı
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 13:06:28. #1.12#
SON DAKİKA: Van Gölü için yürüyen kadınlar Aydınlar beldesine hareket etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement