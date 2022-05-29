Van Gölü için yürüyen kadınlar Tatvan sahilini dolaştı - Son Dakika
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Van Gölü için yürüyen kadınlar Tatvan sahilini dolaştı

29.05.2022 22:36

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile doğaseverlerin Van Gölü'ne dikkati çekmek için başlattıkları yürüyüşün beşinci etabında Bitlis'in Tatvan ilçesinde sahili dolaştı.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile doğaseverlerin Van Gölü'ne dikkati çekmek için başlattıkları yürüyüşün beşinci etabında Bitlis'in Tatvan ilçesinde sahili dolaştı.

Van Gölü'nün korunmasına dikkati çekmek amacıyla, Edremit'ten Tatvan'a kadar olan 140 kilometrelik mesafeyi 4 etapta yürüyen dernek üyeleri, doğaseverler ve gönüllü kadınlar, Tatvan ilçe girişindeki Yeşil Mezra Mahallesi'nde yürüyüşün beşinci etabına başladı.

Van Gölü'nün Tatvan sahili ve çarşı merkezini dolaşan kadınlar ile aktivistler, daha sonra Ahlat ilçesine doğru yürümeye devam etti.

Kadınlar öncülüğünde yürütülen etkinliğe sponsor olan Best Van Tur Genel Müdürü İrem Bayram, gazetecilere, Van'ın Edremit ilçesinden başladıkları yürüyüşün üçüncü haftasını tamamladıklarını söyledi.

Van Gölü konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Bayram, yürüyüş sırasında köylerdeki vatandaşların kendilerini misafir etmesinin, ikramlarda bulunmasının mutluluk verici olduğunu aktardı.

Dernek başkanı Erdoğan Özel ise Van Gölü çevresindeki 430 kilometrelik parkuru yürüyerek farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Van Gölü için yürüyen kadınlar Tatvan sahilini dolaştı
Van Gölü için yürüyen kadınlar Tatvan sahilini dolaştı
Van Gölü için yürüyen kadınlar Tatvan sahilini dolaştı
Van Gölü için yürüyen kadınlar Tatvan sahilini dolaştı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Gölü için yürüyen kadınlar Tatvan sahilini dolaştı - Son Dakika


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