Van Gölü, İklim Değişimini İzlemede Laboratuvar Gibi

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden bilim insanları Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nü inceleyerek iklim değişikliğini takip ediyor.

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden bilim insanları Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nü inceleyerek iklim değişikliğini takip ediyor. Denizden 1650 metre yükseklikte olan ve yukarı deniz olarak adlandırılan Van Gölü'nü inceleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "İklim değişiminin izlenmesi çalışmalarında Van Gölü adeta bir laboratuvar gibi, iklim saati gibi çalışıyor" dedi



Dünyanın en büyük sodalı gölü olan, ayrıca Türkiye'nin de en büyük gölü sayılan 461 metre derinliğindeki Van Gölü, saklı koyları ve doğal güzellikleriyle bilinirken, bilim insanlarının da araştırma konularında önemli bir yer tutuyor. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik tür inci kefalinin yaşadığı ve dünyanın bilinen en büyük mikrobiyalitlerinin bulunduğu Van Gölü, küresel iklim değişiminin de habercisi konumunda. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel iklim değişiminin etkisini her geçen yıl hissediliyor. Bu iklim değişiminin izlenmesi ve takip edilmesinin çok önemli olduğunu belirten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, bu konuda Van Gölü'nün adeta bir laboratuvar gibi iklim saati gibi çalıştığını söyledi.



VAN GÖLÜ İKLİM DEĞİŞİMİ İÇİN LABORATUVAR



Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Küresel iklim değişimi tüm dünyada olduğu gibi her geçen yıl artan bir oranda ülkemizde de etkisini göstermektedir. Bu konulardaki en önemli sorunlardan birisi iklim değişimin izlenmesi ve takip edilmesi. Çünkü iklim değişimini izleyebilir ve etkilerini görebilirsek ileriye yönelik yönetim planları hazırlayabiliriz. İklim değişiminin izlenmesi çalışmalarında Van Gölü adeta bir laboratuvar görevi görüyor "dedi.



'VAN GÖLÜ ARTIK SOĞUYAMIYOR'



Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "Bugün dünyada, iklimi izleyen önemli kuruluşların web sitelerine girdiğiniz zaman hep Van Gölü ile ilgili çalışmalara ve verilere rastlıyorsunuz. Bu noktada küresel iklim değişiminin ilerleyen yıllarda ülkemizde ve bölgemizde getireceği bazı olumsuzlukları bekliyoruz. Öncelikle şunu belirtmek lazım. Van Gölü artık soğuyamıyor. Geçmiş yıllarda Van Gölü'nün Aralık-Ocak ayı itibariyle su sıcaklığı 5 derecenin altına düşüyordu. Van Gölü'ndeki yüzey suları ve dip suları yer değiştiriyor ve göl nefes almış oluyordu. Fakat geçen sene bu değişimi yaşayamadık. Havalar çok sıcak geçti ve son 20 yılın en sıcak mevsimini geçirdi" diye konuştu.



KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ İNCİ KEFALİNİ ETKİLİYOR



Kış aylarının az yağışlı geçmesinin sonucu olarak yaz aylarında derelerde suyun olmadığına dikkat çeken Akkuş, "Van Gölü için akarsularda su olması apayrı bir öneme sahip. Çünkü Nisan ve Temmuz ayları geldiğinde bölgedeki 14 bin insanın geçimini sağladığı Van Gölü'ndeki inci kefalleri de derelere göç ediyor. Eğer bu durum böyle devam ederse yaz aylarındaki akarsulardaki su debileri iyice düşecek ve inci kefali artık üreme döneminde büyük sıkıntılar yaşayacak. Bunun için şimdiden yönetim planları hazırlamamız ve ona göre bu değişimi karşılamamız gerekiyor" dedi.



SÜPHAN BUZULLARI 10 KAT AZALDI



Küresel iklim değişiminin Van Gölü'ndeki etkilerini bariz şekilde görebildiklerini anlatan Akkuş, "Artık su seviyelerindeki değişimler çok çok fazla oluyor. Önceden Van Gölü'nün su seviyesi 50-100 santimetre arasında değişirdi. Fakat geçtiğimiz yıl 2 metrelik bir değişim gördük. Bu değişim çok yüksek bir değişim. Yine bölgemizdeki diğer değişim ise hemen Van Gölü'nün kenarında bulunan Süphan Dağı'nda yaşanıyor. Çünkü yapılan çalışmaları incelediğimiz zaman Süphan Dağı'nın 1990'lardaki buzul ile kaplı alanı 3 kilometrelik bir alan iken şimdi 10 kat azaldığını ve 300 metrekareye düştüğünü görüyoruz" dedi.



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