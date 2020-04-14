Van Gölü kenarındaki sazlık alan alev alev yandı - Son Dakika

Van Gölü kenarındaki sazlık alan alev alev yandı

VAN - Van Gölü kıyısında bulunan sazlık alan, bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında alev alev yandı.

Alınan bilgilere göre yangın, Eminpaşa Mahallesi'nin Van Gölü kenarındaki sazlık alanda meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alan sazlık, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Onlarca kuş türüne de ev sahipliği yapan yangın sonucu büyük bir alan küle döndü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.