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Van Gölü kısmen buz tuttu - Son Dakika

Van Gölü kısmen buz tuttu

21.01.2022 11:08
Van Gölü kısmen buz tuttu

Yaşanan kuraklıktan dolayı suyu büyük oranda çekilen Van Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle kısmen buz tuttu.

Yaşanan kuraklıktan dolayı suyu büyük oranda çekilen Van Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle kısmen buz tuttu.

Son yılların en soğuk kışının yaşandığı Van'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi günlük yaşamı da zorlaştırdı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına 30, gündüz de 10 dereceye kadar düştüğü kentte, suyu tuzlu ve sodalı olan Van Gölü'nün bazı bölgeleri buzla kaplandı.

Gölün donması karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, yüzeyde oluşan 30-40 metrelik buz tabakasının üzerinde yürüdü, fotoğraf çekti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine, kentte bu yıl mevsim şartlarının ağır geçtiğini söyledi.

Kuru soğukların etkisini artırdığını belirten Akkuş, hava sıcaklığının giderek düşmesine bağlı olarak gölün derinliği az olan bölümlerinde buz kütlelerinin oluştuğunu aktardı.

Sıcaklığın bu şekilde devam etmesi durumunda buzlanmanın artacağını ifade eden Akkuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sene göldeki su seviyesinin düşmesiyle sığ alanların yüzdelik olarak oranı arttı. Bu sebepten dolayı bazı kıyı kesimlerinde ciddi buzlanmalar görüyoruz. Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı'nın döküldüğü kıyılarda son yıllarda hiç şahit olmadığımız kadar geniş alanların buzla kaplandığını görüyoruz. Van Gölü'nde suyun PH değeri 9,5-9,8 civarında. Tuzluluğu oldukça yüksek. Fakat hava sıcaklığının oldukça düşük olması bu alanlarda da donmayı beraberinde getiriyor."

Van Gölü kıyısındaki Ovapınar Mahallesi sakinlerinden Selahattin Koç ise 50 yıldır bölgede yaşamasına rağmen bu dönemdeki kadar soğuk hava yaşamadıklarını söyledi.

Soğuk hava nedeniyle dışarı bile çıkamadıklarını dile getiren Koç, "İlk kez gölün donduğunu gördük ve çok şaşırdık. Çünkü göl suyu hem sodalı hem de tuzludur. Önceki gün eksi 38 dereceyi gördük. Arabam dondu ve çalıştıramadım." dedi.

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Kaynak: AA

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