Van Gölü kıyıları 2 milyon 780 bin metreküp dip çamurundan arındırılıyor - Son Dakika

DÜNYANIN ikinci büyük sodalı gölü ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü için hayati önem taşıyan 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin devreye girmesinin ardından, gölün kirlilikten kurtulması için şimdi de 2 milyon 780 bin metreküp dip çamuru temizliğine başlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nce, Van Gölü'nün kirlilikten kurtulması için 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılan 180 milyon TL bütçeli 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin devreye girmesiyle Van Gölü, yıllardır atık sular nedeniyle meydana gelen kirlilikten kurtarılacak. Daha önce günlük yaklaşık 105 bin metreküp suyun sadece yüzde 20'si arıtılıyordu, diğeri doğrudan göle veriliyordu. Bu da Van sahili başta olmak üzere gölde ciddi kirlenmeye yol açıyordu. Devreye giren tesis, günlük 200 bin metreküp suyu arıtabilecek. Büyükşehir Belediyesi, şimdi de göldeki mevcut kirliliğin giderilmesi için harekete geçti. 'Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı' kapsamında proje hazırlayan belediye, daha önce atık suların arıtılmadan göle akıtılması nedeniyle zeminde oluşan balçığın temizlenmesi için çalışmalara başladı. İskele sahilinde sürdürülen çalışmalarda gölün dibindeki çamurlar temizleniyor.

'VAN GÖLÜ, ARTIK TEMİZ OLACAK'Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, dip temizliğinin yapıldığı İskele Sahili'nde incelemelerde bulunup, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Vali Bilmez, göldeki dip temizliğinin üç etap şeklinde sürdürüldüğünü söyledi. 2 yıl inşaatı devam eden 'Van İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde devreye alındığını ifade eden Vali Bilmez, "Tesisimizin bakteri üretimi için bir süre devam etti ama yaklaşık bir aya yakındır artık tam kapasiyeyle hem fiziki arıtma, hem biyolojik arıtma yapılmakta. İnşallah programın sonunda arıtılmış suyun göle aktığı yerde de suyu inceleyeceğiz. Van Gölü, Allah'ın bize bahşettiği en güzel nimetlerinden biridir. Ecdat bunu masmavi bize teslim etti, bizim de kendimizden sonraki nesillere masmavi teslim etmemiz gerekiyor. Maalesef atık sularımız, göl kenarına yapılan ahırlarımız gölü her gün korkunç derecede kirletiyor. Biz, öncelikle belediye olarak bütün atık sularımızın 'İleri Biyolojik Arıtma' metoduyla arıtarak göle verilmesi, gölün etrafındaki ahırların ortadan kaldırılması için çalışma yaptık. Bu ikisini gerçekleştirdik. Şu anki temel faaliyetimiz, yıllar sonra sahilde oluşmuş çamuru temizlemek. Bu çamuru nasıl temizleyeceğimizle ilgili İstanbul ve Kocaeli uygulaması çalışmalarını arkadaşlarımız mahallinde inceledi. Bu konuda olabilecek teknikleri de biz masaya yatırdık. Bununla ilgili 3-4 metot var. Bunlardan birincisi sahildeki çamuru hortumlarla denizin dibine drenaj etmek. Ama kapalı havza olduğumuz için bu metodun uygulanması mümkün değil. Geri kalan duba üzerine iş makinelerini bindirip, teknelerle çekip temizlik yapmaydı. Ama o dubada sahile tam yanaşması mümkün değil. Derin yerlerde ancak o çalışmayı yapabiliyorduk. Biz İskele, Edremit ve Gevaş marinada bu metotla temizlik yaptık. Burada gölün içine açılan yollar yapıyoruz. İş makineleri çıkan çamuru kamyonları yükleyip depolayacağımız bölgeye gönderiyoruz. Sonra da o açtığmız yolu tekrar kaldırarak bu bölgede 13 kilometrelik bir alanda temizlik yapacağız. 3 etaba böldük. Birinci etabımız arıtmanın suyunun göle döküldüğü bölgeyle İskele arası. Burası 3 bin 400 metredir. Şu an öncelikle bu bölgede temizlik yapacağız. İkinci etap ise arıtma tesisiyle kampüs arasındaki bölgedir. Bu da 3 bin 500 metredir. Üçüncü etabımız ise, havaalanı ile İskele arasındaki bölge. Yani Yaşar Kemal Parkı, Van Kalesi ve Fidanlık Parkı'nın denk geldği bölgede bu temizliği yapacağız" dedi.'VAN GÖLÜ'NÜN DENİZ OLDUĞU DA TESCİLLENDİ'Vali Bilmez, Van Denizi'ni Yaşar Kemal'in hayalindeki mavi ülkenin, mavi gölü yapmak için herkesin seferber olması gerektiğini ifade ederek, "Önümüzdeki yıl Van halkını, Van Denizi ile buluşturacağız. Burada şenlikler yapıp, gençlerimizi uçurtma yapmaya çağıracağız. Allah korusun olacağaüstü durumlarda da bu sahil bandlarımız bizim toplama alanlarımız olarak kullanacağız. Van kamuoyunun da Van denizine sahip çıkmaya, bu konuda belediyeler, kamu dairleri ve bireysel olarak mahalle baskısı oluşturmalıyız. Van Gölü'nün deniz olduğu da tescillendi. Artık Van Denizi'ndeki teknelerin sefer güvenliğini artık jandarma ve polis değil, denizlerde olduğu gibi Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sağlanmaktadır. İlimizde de Sahil Güvenlik Komutanlığı kuruldu. Bot Komutanlığı faaliyete geçti. Önümüzdeki süreçte Tatvan ve Ahlat Bot Komutanlığı da faaliyete başlayacak.Geçen sene yaşadığımız elim olay sonunda Sahil Güvenlik Komutanlığı kararı alındı. Bir teknenin batması sonucu 61 göçmen hayatını kaybetmişti. Van'da Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kurulmasından dolayı da hem Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza Van ve Bitlis halkı adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Vali Bilmez, Van Gölü'nde birinci etapta 680 bin metreküp, ikinci etapta 700 bin metreküp, üçüncü etapta ise bir milyon 400 bin metreküp çamur temizliğinin yapılacağını, bu çalışmanın önümüzdeki yılın sonunda bitirilmesini hedeflediklerini söyledi.