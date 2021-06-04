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Van Gölü kıyıları 450 bin metreküp dip çamurundan arındırılıyor - Son Dakika

Van Gölü kıyıları 450 bin metreküp dip çamurundan arındırılıyor

04.06.2021 11:21
Van Gölü kıyıları 450 bin metreküp dip çamurundan arındırılıyor, System.String[]

Van'da, atık suların büyük bölümünün arıtılmadan Van Gölü'ne deşarj edilmesi nedeniyle zeminde biriken 450 bin metreküp dip çamurunun temizlenmesi için çalışmalara başlandı.

Van'da, atık suların büyük bölümünün arıtılmadan Van Gölü'ne deşarj edilmesi nedeniyle zeminde biriken 450 bin metreküp dip çamurunun temizlenmesi için çalışmalara başlandı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere daha temiz bir göl bırakmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu amaçla 177 milyon liralık yatırımla inşa edilen yeni arıtma tesisini devreye alarak kentin atık su sorununu çözüme kavuşturan belediye, şimdi de göldeki mevcut kirliliğin giderilmesi için harekete geçti.

"Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı" kapsamında proje hazırlayan büyükşehir belediyesi, daha önce atık suların arıtılmadan göle akıtılması nedeniyle zeminde oluşan balçığın temizlenmesi için çalışmalara başladı.

İskele sahilinde kurulan 45 tonluk platformun üzerine çıkarılan 17 metre uzunluğundaki paletli ekskavatörle gölün derinliklerindeki dip çamuru ve çöpler yüzeye çıkarılıyor.

Sonar cihazlarıyla dibi sürekli taranan gölde, atıkların doldurulduğu 170 ton kapasiteli nakliye dubası iskeleye yanaştırılıyor. Burada da iş makineleriyle kamyonlara yüklenen atıklar, kent merkezine uzak bir alandaki eski taş ocağının olduğu bölgeye naklediliyor.

Bir haftada 2 bin metreküp balçığın temizlendiği gölde, çalışmaların tamamlanmasıyla inci kefali ve çevresindeki sazlıklarda barınan yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan gölde atık suların neden olduğu kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

"20 milyon liralık bir bütçeyle dip çamur temizliğine başladık"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, AA muhabirine, Van Gölü'nün bölge için çok önemli bir değer olduğunu söyledi.

Devreye aldıkları İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin, göldeki kirliliğin önlenmesine büyük katkı sunacağını vurgulayan Çelikel, şu ifadeleri kullandı:

"Fakat bununla da iş nihayete ermiyor. Çünkü yıllardan beri şehrin atık suyu göle deşarj edildi. Mevcut kirlilik sahil bandında kötü kokuya sebep oluyor ve yaşam kalitemizi olumsuz etkiliyor. Tesisimizin devreye alımı programında Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, 10 milyon liralık bir hibe katkısı sağlayacaklarını belirtti. Büyükşehir Belediyemiz de 10 milyon liralık bir bütçe ayırdı. Toplamda 20 milyon liralık bir bütçeyle dip çamur temizliğine başladık. Bu çalışmayla kötü kokuyu ortadan kaldıracağız, aynı zamanda gölümüzde endemik türler olan inci kefali ve mercan balığı gibi canlıları muhafaza etmiş olacağız. Gölün etrafındaki yaşam kalitesini de artıracağız."

"450 bin metreküp dip çamuru olduğu tespit edildi"

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden (YYÜ) Edremit sahil bandına kadar olan kıyı kesimini çamurdan tamamen arındıracaklarını ifade eden Çelikel, şunları kaydetti:

"2018'den beri yapılan fizibilite çalışmalarında gölde yaklaşık 450 bin metreküp dip çamuru olduğu tespit edildi. Hedefimiz dipteki bütün çamuru temizlemek. Bu tabakayı temizlemek için de ileri teknolojiden istifade ediyoruz. Bu çalışmalarla inşallah tertemiz bir göle kavuşacağız. Mavi bayraklı plajlarımız var. Su altı turizmine yönelik geçen günlerde ilk resmi dalış okulunu açtık. Akdamar Adası ve gölümüzden kaynaklı ciddi bir turist potansiyelimiz var. Hemşehrilerimizi ve yurt dışından gelen misafirlerimizi yeterli düzeyde gölle buluşturarak turizmde hedeflerimizi çok daha yukarılara çıkartmayı hedefliyoruz. Van Gölü'nün kaderi değişiyor."

"Van Gölü için yapılan çalışmaları önemsiyoruz"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de gölün çehresini değiştirecek çalışmaları çok önemsediklerini dile getirdi.

Arıtma tesisinin devreye alınmasının kritik bir eşik olduğunu belirten Şevli, şöyle konuştu:

"Dip çamur temizliği başlatıldı. Bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Asıl önemli olan bundan sonra yapılacak alan yönetimi. Bilim insanları ve üniversitemiz bu alan yönetiminin nasıl olacağını ve imar planlarını kitaplaştıracak. Van Gölü'nü gelecek nesillere tertemiz aktarmak en büyük amacımız. Bu konuda bütün kurumlara önemli iş düşüyor. Göl temizlenecek ama bundan sonra da kirletilmemesi için bir duyarlılık oluşturulmalı."

Van Gölü kıyıları 450 bin metreküp dip çamurundan arındırılıyor
Van Gölü kıyıları 450 bin metreküp dip çamurundan arındırılıyor
Van Gölü kıyıları 450 bin metreküp dip çamurundan arındırılıyor
Van Gölü kıyıları 450 bin metreküp dip çamurundan arındırılıyor
Van Gölü kıyıları 450 bin metreküp dip çamurundan arındırılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü Havzası, Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Gölü kıyıları 450 bin metreküp dip çamurundan arındırılıyor - Son Dakika


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