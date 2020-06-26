Van Gölü kıyılarındaki turizm işletmelerini sinekler istila etti - Son Dakika

Van Gölü kıyılarındaki turizm işletmelerini sinekler istila etti

Van Gölü kıyılarındaki turizm işletmelerini sinekler istila etti Van'ı Gevaş ilçesindeki Van Gölü kıyılarında bulunan turizm işletmeleri, sivrisinek istilası nedeniyle iş yapamaz hale geldi.

Van Gölü kıyılarındaki turizm işletmelerini sinekler istila etti

Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti

VAN - Van'ı Gevaş ilçesindeki Van Gölü kıyılarında bulunan turizm işletmeleri, sivrisinek istilası nedeniyle iş yapamaz hale geldi.

Gevaş ilçesinde kıyı kesimini sivrisinekler istila etti. Özellikle Van Gölü sahilinde faaliyet yürüten turizm işletmeleri, sivrisinek istilası nedeniyle adeta kapanma noktasına geldi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Grand Deniz Turizm İşletmecisi Hikmet Deniz, zor bir dönem yaşadıklarını ifade etti. Korona virüs pandemisi nedeniyle yabancı turistlerin bu sene olmadığını belirten Deniz, "Üç aydır korona virüs nedeniyle tesislerimiz kapalıydı. 1 Haziran normalleşme süreci ile birlikte sezonu açtık. Ancak bu seferde sivrisineklerin istilasına uğradık. Geçen sene turizm sezonunda ilçemizi 130 ila 140 bin arasında yerli ve yabancı turist gelip ziyaret etti. Onları ağırladık, Akdamar Adası'na götürdük. Her gelen yerli ve yabancı turist, ilçemizden memnun ayrıldı. Ama bu sene şimdiye kadar 100 kişiyi bile bu tesiste görmemişiz. Gelenlerde sivrisineklerden dolayı yemiyor, içmiyor ve geri kaçıp gidiyor. Bu anlamda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'den talebimiz, 1,5 ay boyunca buraların ilaçlanması için talimat vermesidir. İnanıyorum ki 1,5 aylık bir ilaçlamanın ardından sivrisineklerden kurtulacağız" dedi.

Van'da turizm sezonunun kısa olduğuna vurgu yapan Deniz, "Van'ın turizm sezonu en fazla 3-4 aydır. Bu sene zaten gitti. Belki eylül ayından sonra az da olsa iş yapabiliriz. Zaten yabancı turist yok. Sadece yerli turistleri bekliyoruz. Gelen yerli turistleri de iyi ağırlamamız, onlara iyi bakmamız lazım. Sivrisineklerden dolayı gelen misafirler rahat oturamıyor. Bu nedenle valimiz başta olmak üzere tüm yetkililerden konuya duyarlı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

(ATL-MSA-Y)

Van Gölü, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 10:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Gölü kıyılarındaki turizm işletmelerini sinekler istila etti - Son Dakika

Son Dakika

16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:53 Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu? 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:31 Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 14:17 Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:22 İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi 11:59 Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 00:57 Günlük burç yorumları 26 Haziran 2020 Cuma 20:05 Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti 19:00 Göztepe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Volkan Babacan'ı istiyor
Büyük güne saatler kaldı! Son bir umutla Zuhuratbaba'ya akın ettiler
16:18
İstanbul'da babasının arabasını kaçıran ehliyetsiz genç, ortalığı birbirine kattı
16:07
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
16:01
Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın: Takmama gerek yok
15:56
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
15:53
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
15:32
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
15:30
Son Dakika: Çiftçilere yapılacak 294 milyon 243 bin liralık ödeme bugün hesaplarında olacak
15:25
Galata Kulesi'ni ve Taksim Meydanı'nı satmayı başaran tarihin en büyük dolandırıcısı: Sülün Osman
15:24
Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor
15:23
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 16:42:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Gölü kıyılarındaki turizm işletmelerini sinekler istila etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]