Van Gölü kıyısı ve göle akan dereden tonlarca çöp toplandı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Van Gölü Fidanlık sahili ile göle akan Kirman Deresi'nde temizlik yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nün korunması ve gelecek nesillere temiz şekilde aktarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İleri Biyolojik Arıtma Tesisini devreye alan belediye, gölün kıyısında ve göle akan derede temizlik çalışması yürüttü.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Kirman Deresi ve Fidanlık sahilinde tonlarca evsel atık topladı.

Çöp poşetlerine doldurulan atıklar, kamyonlarla katı atık bertaraf tesisine taşındı.