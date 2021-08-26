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Van Gölü kıyısında antrenman yaparak 1 ayda 3 şampiyonluk kazandı - Son Dakika

Van Gölü kıyısında antrenman yaparak 1 ayda 3 şampiyonluk kazandı

26.08.2021 11:34

Van'ın Erciş ilçesinde milli takım antrenörü İzzet Batmaz'ın yönlendirmesiyle atletizme başlayan Kadir Ünal, Ankara ve Mersin'de art arda düzenlenen yarışlarda 3 kez Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Van'ın Erciş ilçesinde milli takım antrenörü İzzet Batmaz'ın yönlendirmesiyle atletizme başlayan Kadir Ünal, Ankara ve Mersin'de art arda düzenlenen yarışlarda 3 kez Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Ercişli Emrah Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Ünal, antrenörü Batmaz'ın yeteneğini keşfetmesiyle 5 yıl önce atletizmle ilgilenmeye başladı.

Hocasının nezaretinde Van Gölü kıyısındaki kumsallarda, gölde ve yüksek rakımlı bölgelerde antrenman yapan Ünal, kısa sürede kendini geliştirerek başarılı dereceler elde etti.

Katıldığı yarışlarda gösterdiği performansla ailesinin ve antrenörünün gururu olan Ünal, 28-29 Temmuz'da Ankara'da ve 18-19 Ağustos'ta Mersin'de yapılan Atletizmde Olimpik Deneme Yarışları'nda 3 kez birinci olarak başarısını sürdürdü.

Ünal: "Ülkemin bayrağını dalgalandırmak istiyorum"

Genç sporcu Kadir Ünal, AA muhabirine, antrenörü sayesinde tanıştığı atletizmde en başarılı sporculardan biri olmak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Şu ana kadar önemli dereceler elde ettiğini anlatan Ünal, "Bu başarımdaki en büyük pay, beni sürekli destekleyen aileme ve hocama ait. Hocamın nezaretinde Van Gölü kıyılarındaki kumluk alanlarda, suyun içinde sürekli antrenman yaptım. Tepelere tırmandım. Kendimi geliştirerek yarışlara katıldım ve Ankara'da 3 bin metrede, Mersin'de ise 3 bin ve 1500 metre kategorilerinde birinci oldum. İlk hedefim milli takım sporcusu olmak. Yurt dışında İstiklal Marşı'mızı okutup, bayrağımızı dalgalandırmak en büyük hayalim." diye konuştu.

Antrenör Batmaz: "Çok başarılı bir sporcu"

Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden İzzet Batmaz, 30 yıllık kariyerinde uluslararası alanda başarılı kazanan birçok sporcu yetiştirdiğini, Kadir Ünal'ın da bunlardan biri olacağını belirtti.

Sürekli antrenman yaparak sporcusunun kondisyonunu artırdıklarını aktaran Batmaz, şöyle konuştu:

"Kadir gibi gençlerimizi ne kadar çok sokaktan alıp spora yönlendirirsek, ülkemiz için o kadar güzel bir şey yapmış oluruz. Bu nedenle tüm gençlerimizi spor yapmaya davet ediyorum. Kadir onlar için güzel bir örnek. Kısa sürede önemli başarılara imza attı. Ankara'da ve Mersin'de 3 kez birinci olarak göğsümüzü kabarttı. Onu milli takıma kazandırarak ülkemizin başarılı sporcuları arasına yükselteceğiz. Ülkemizi uluslararası yarışlarda başarıyla temsil etmesi için elimizden geleni yapacağız."

Batmaz, sporcuya büyük kulüplerden teklif geldiğini ve onun için en iyi olanı kabul edeceklerini dile getirirken, "Kadir gibi yetenekli çok gencimiz var ve onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bazen evlere gidip ailelerini ikna etmeye çalışıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Van Gölü kıyısında antrenman yaparak 1 ayda 3 şampiyonluk kazandı
Van Gölü kıyısında antrenman yaparak 1 ayda 3 şampiyonluk kazandı
Van Gölü kıyısında antrenman yaparak 1 ayda 3 şampiyonluk kazandı
Van Gölü kıyısında antrenman yaparak 1 ayda 3 şampiyonluk kazandı

Kadir Ünal, Mersin, Ankara, Van, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Gölü kıyısında antrenman yaparak 1 ayda 3 şampiyonluk kazandı - Son Dakika


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