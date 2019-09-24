Son Dakika Haberleri: Van Gölü kıyısında bisiklet turu
Son Dakika Güncel Haber

Van Gölü kıyısında bisiklet turu

17 dakika önce

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Van Gölü kıyısında bisiklet turu yapıldı.

Van Gölü kıyısında bisiklet turu, System.String[]

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Van Gölü kıyısında bisiklet turu yapıldı.


Türkiye'de 61 farklı noktada belediyelerin organize ettiği faaliyetler devam ederken, Van'da da Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Derneğinin (BİYOÇAD) 16-22 Eylül tarihleri arasında "Birlikte Yürüyelim" temasıyla çeşitli etkinlikler yapıldı. İskele 15 Temmuz Şehitler Parkında saat 10.00'da başlayan bisiklet turu kapsamında Darüsselam Parkı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Karasu Deresi kenarından Arısu ve Mollakasım'dan geçilerek yaklaşık 4 saatlik bir sürüşün ardında Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajında etkinlik son buldu. Burada katılımcılara ayran aşı ve Van balığı ikram edildi.


Burada açıklamalarda bulunan BİYOÇAD Dernek Başkanı Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, "Umudumuz ve ümidimiz odur ki gelecekte 'Van Bisiklet Diyarı' olarak anılsın. Tıpkı Hollanda'da her şehirde olduğu gibi Van'da da her ilçede bisiklet yolları ve bir anda binlerce bisikleti park edebileceğimiz bisiklet parkları olsun. Bu gaye ile her yıl değişik gün ve haftalarda bisiklet kullanımının artırılması ve bu farkındalığın oluşturulması için tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tüm sivil toplum örgütlerini bu konuda farkındalığın artırılması amacıyla etkinlikler yapmaya davet ediyoruz" dedi. - VAN

Van Gölü, Avrupa, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çekya Başbakanı, çözüm için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti
A Milli Takımımızın Arnavutluk maçı biletleri satışa çıktı Kılıçdaroğlu'na açıkça soruldu: Abdullah Gül'e söz verdiniz mi? Son dakika: Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 10:10:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van Gölü kıyısında bisiklet turu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]