"Yüzen otel"e dönüştürülen feribot, Van Gölü'nde turizmi canlandıracak

Van Gölü kıyısında bulunan Edremit ilçesinde, kente gelen turistlere farklı bir tatil deneyimi yaşatmak amacıyla belediye tarafından "yüzen otel"e dönüştürülecek atıl durumdaki feribotta çalışmaların yüzde 50'si tamamlandı.

Edremit Belediyesi, yıllarca Van-Tatvan arasında yolcu ve yük taşımacılığı yapan ancak yeni feribotların devreye alınmasıyla atıl durumda kalan "Rafet Ünal" isimli feribotun "yüzen otel"e dönüştürülmesi için proje hazırladı.

Turistlerin konaklama sürelerini uzatmak ve farklı bir destinasyon oluşturmak amacıyla hazırlanan proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da onaylandı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteklediği proje kapsamında, kullanılmayan bin 680 ton ağırlığında, 82 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki feribotun, 9'u suit 30 oda, balo ve toplantı salonu, restoran, kafeterya, mescit ve konferans salonu bulunan otele dönüştürülmesi süreci başlatıldı.

Geçen yıl başlayan çalışmaların yüzde 50'sini tamamlayan belediye, "yüzen otel" için Edremit kıyı kesiminde de iskele inşa etmek üzere hazırlıklara başladı.

Son zamanlarda binlerce İranlının yanı sıra birçok ülkeden turistin ilgi gösterdiği Van'da, "yüzen otel" projesiyle misafirlere eşsiz manzarada tatil yapma imkanı sunularak turizmdeki canlılığın artırılması hedefleniyor.

"Hedefimiz yıl sonuna kadar bitirmek"

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AA muhabirine, projeyle kentin turizm potansiyeline dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Projenin kentin turizmine ivme kazandıracağını anlatan Say, "Çok büyük bir yapı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteklediği en iyi projelerden biri oldu. Projeyi DAKA ile beraber yürütüyoruz. Çalışmalarda artık tefrişat kısmına geldik. Geminin çekileceği liman için de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üzerinden girişimde bulunduk. Ciddi desteklerle bu kısım da yatırım programına alındı. Yakın süreçte yanaşma iskelesi için çalışma yürütülecek." dedi.

Projenin bölgede çok ilgi gördüğünü belirten Say, şunları kaydetti:

"Feribot 4 katlı ve 82 metre uzunluğunda yaklaşık 15 metre genişliğinde. Güvertesi ve bodrum katları var. Onlarca ayrıntısı olan bir yapı. Kapalı alanı 5 bin metrekareyi aşıyor. Feribotu eski yapısından tamamen ayrıştırdık. Kaba inşaatı bitti. İşin teknik kısmı, döşenmesi, odalarının dizayn edilmesi gibi ayrıntılar kaldı. Bu işlere ihale yönetimiyle önümüzdeki günlerde başlıyoruz. Yani projenin yüzde 50'si bitti. Hedefimiz sene sonuna kadar tamamen bitirmek. Proje kente yeni bir soluk getirecek. Bu heyecanla yaptık ve faaliyete geçtikten sonra önemli bir destinasyon noktası haline gelecek. Van'a gelen tüm turistlerin uğrak noktası olacak. Van Gölü turizmine ivme kazandıracak."

"Sıfır atık sistemi kurulacak"

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da proje ile yerli ve yabancı ziyaretçilere sunulan turizm alternatiflerinin artırılacağını, Van Gölü havzasının cazibe merkezi haline getirileceğini vurguladı.

Bu çalışmayla istihdama da katkı sunmayı hedeflediklerini anlatan Güray, şöyle konuştu:

"Kentte yeterli istihdam alanı oluşmadığı için turizm eğitimi alan gençler, göç etmek zorunda kalıyor. Nitelikli çalışan göçünü önleyebilmek, mezunların istihdamına katkı sunmak ve eğitimi devam eden öğrenciler için uygulama ve pratik alanları oluşturarak gelir elde etmelerine olanak tanımak, projemizin sunacağı diğer katkılar arasında yer alıyor.

Proje ile sürdürülebilir turizmi destekleyen, çevre dostu bir uygulama oteli oluşturuluyor. Proje kentin ülke genelinde ve uluslararası platformlarda tanıtımına vesile olacak. Limanda demirleyecek gemi çevreye hiçbir atık bırakmayacak. Sıvı atıklar sızdırmaz depoya alınacak vidanjör ile toplanacak. Sıfır atık sistemi kurulacak otelde atıklar ayrıştırılacak. Ambalaj atıkları geri dönüşüme, organik atıklar kompost makinesine gönderilecek."???????