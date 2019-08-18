Son Dakika Haberleri: Van Gölü kıyısındaki Atayurdu'nu fırtına vurdu
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Van Gölü kıyısındaki Atayurdu'nu fırtına vurdu

34 dakika önce

Van'ın Muradiye Kaymakamlığı tarafından Van Gölü kıyısına kurulan Atayurdu, fırtınada hasar gördü.

Van Gölü kıyısındaki Atayurdu'nu fırtına vurdu, System.String[]
Van'ın Muradiye Kaymakamlığı tarafından Van Gölü kıyısına kurulan Atayurdu, fırtınada hasar gördü.

Mavi ve yeşilin buluştuğu 50 dönüm arazi üzerine kurulan 8 otağ ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen Atayurdu, dün etkili olan fırtınadan nasibini aldı. Tarihteki 16 büyük Türk devletinin bayrağının da asılı olduğu Atayurdu fırtınada hasar gördü. Atayurdu'ndaki bazı alanlar hasar görürken, ziyaretçiler ise zor anlar yaşadı. Fırtınanın etkisini yitirmesiyle onarım çalışmaları başlatıldı. - VAN
Muradiye, Van Gölü, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:10 Kaynak: İHA
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