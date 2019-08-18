Son Dakika Haberleri: Van Gölü kıyısındaki Atayurdu'nu fırtına vurdu
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Van Gölü kıyısındaki Atayurdu'nu fırtına vurdu

48 dakika önce

Van Gölü kıyısındaki Atayurdu'nu fırtına vurduVAN - Van'ın Muradiye Kaymakamlığı tarafından ilçenin Van Gölü kıyısına kurulan Atayurdu, etkili olan fırtına nedeniyle hasar gördü.

Van Gölü kıyısındaki Atayurdu'nu fırtına vurdu
VAN - Van'ın Muradiye Kaymakamlığı tarafından ilçenin Van Gölü kıyısına kurulan Atayurdu, etkili olan fırtına nedeniyle hasar gördü.
Mavi ve yeşilin buluştuğu 50 dönüm arazi üzerine kurulan 8 otağ ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen Atayurdu, dün etkili olan fırtınadan nasibini aldı. Tarihteki 16 büyük Türk devletinin bayrağının da asılı olduğu Atayurdu, bir anda etkisini gösteren fırtınaya teslim oldu. Fırtına nedeniyle Atayurdu'ndaki bazı alanlar hasar görürken, ziyaretçiler ise zor anlar yaşadı. Fırtınanın etkisini yitirmesiyle onarım çalışmaları başlatıldı.
Van Gölü, Muradiye, Van, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:13 Kaynak: İHA
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