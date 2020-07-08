Van Gölü'nde 11 gün önce batan teknenin yeri tespit edildi (2) - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Van Gölü 'nde yasa dışı düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin yerinin Su Altı Arama Kurtarma (SAK) timi tarafından 107 metre derinlikte tespit edildiğini açıkladı.

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