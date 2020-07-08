Van Gölü'nde 11 gün önce batan teknenin yeri tespit edildi (2) - Son Dakika

Van Gölü'nde 11 gün önce batan teknenin yeri tespit edildi (2)

MSB: 107 METRE DERİNLİKTE TESPİT EDİLDİMilli Savunma Bakanlığı, Van Gölü'nde yasa dışı düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin yerinin Su Altı Arama Kurtarma (SAK) timi tarafından 107 metre derinlikte tespit edildiğini açıkladı.

MSB: 107 METRE DERİNLİKTE TESPİT EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Van Gölü'nde yasa dışı düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin yerinin Su Altı Arama Kurtarma (SAK) timi tarafından 107 metre derinlikte tespit edildiğini açıkladı.

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Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Van Gölü'nde yasadışı düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin yeri, arama-kurtarma çalışmalarına katılan Deniz Kuvvetlerimize ait 'Birinci Sınıf Dalgıç' özel ihtisaslı SAK timimiz tarafından 14.30 sularında 107 metre derinlikte tespit edildi" denildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Van Gölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde 11 gün önce batan teknenin yeri tespit edildi (2) - Son Dakika
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