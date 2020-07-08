Van Gölü'nde 11 gün önce batan teknenin yeri tespit edildi (2) - Son Dakika

MSB: 107 METRE DERİNLİKTE TESPİT EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Van Gölü'nde yasa dışı düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin yerinin Su Altı Arama Kurtarma (SAK) timi tarafından 107 metre derinlikte tespit edildiğini açıkladı.
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'daki hesabından yapılan açıklamada, "Van Gölü'nde yasadışı düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin yeri, arama-kurtarma çalışmalarına katılan Deniz Kuvvetlerimize ait 'Birinci Sınıf Dalgıç' özel ihtisaslı SAK timimiz tarafından 14.30 sularında 107 metre derinlikte tespit edildi" denildi.