Van Gölü'nde 2 ceset daha bulundu - Son Dakika

Van Gölü'nde 2 ceset daha bulundu

-Batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı

VAN - Van Gölü'nde batan teknede hayatını kaybedenlerden 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Van Gölü'nde 27 Haziran günü batan tekneden şu ana kadar 10 göçmenin cesedine ulaşıldı. Göçmenlerin bulunması için havadan, karadan ve gölden arama çalışmaları devam ederken, bugün Bitlis- Reşadiye bölgesinde pikniğe giden vatandaşların göl üstünde ceset olduğunu fark etmeleri üzerine olay yetkililere bilgi verildi. Olay yerine gelen ekipler göldeki cesedi çıkardı.

Öte yandan Bitlis'in Tatvan'dan Van'na seyir halinde olan İdrisi Bitlisi Feribotu, Deve Boynu mevkiinde kaptan ve yolcular tarafı da göl üzerinde 2 kilometre arayla 2 cismin olduğunu gördüler. Yaklaştıkca ceset olduğunu fark etmeleri üzerine durumu yetkilere bildirdiler. Bölgeye giden Jandarma ekipleri cesetleri su yüzeyinden aldı. Bugün bulunan 3 cesetle birlikte ceset sayısı 10'a yükseldi.