Van Gölü'nde 2 ton 350 kilogram inci kefali ele geçirildi - Son Dakika

Van Gölü'nde 2 ton 350 kilogram inci kefali ele geçirildi

VAN - Van Gölü'nde inci kefallerinin neslinin korunması nedeniyle uygulanan av yasağı kapsamında yapılan denetimlerde kaçak avlanmış 2 bin 350 kilogram inci kefali balığı ele geçirildi.

Van il sınırları içerisinde 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında inci kefali avcılığı ve 15 Mayıs- 15 Ağustos tarihleri arasında sazangiller avcılığı yasaklanmıştı. Van Gölü'nde inci kefali balığının, tatlı sularda ise sazangiller balığının neslinin korunması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri ile Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri tarafından Akköprü Deresi ve Bendimahi çaylarında kaçak inci kefali avlanmasına yönelik yapılan faaliyet esnasında, bin 850 kilogram canlı olmak üzere 2 ton 350 kilogram inci kefali balığına ve bin 160 metre uzunluğunda 4 adet uzatma ve manyat ağa el konuldu. Ağlara takılı canlı balıklar Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ağlardan kurtarılırken, istihsal malzemeler ise kamuya geçirilmek üzere yediemine teslim edildi.

Ayrıca ekipler tarafından Sıhke Göleti ve diğer su kaynaklarında yapılan sazangiller av yasağı denetimlerinde ise 10 adet tırıvırı türü av malzemesine el konuldu.