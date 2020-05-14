Van Gölü'nde 2 ton kaçak inci kefali ele geçirildi - Son Dakika

Van Gölü'nde 2 ton kaçak inci kefali ele geçirildi

VAN - Van Gölü'nde kaçak avlanmış 2 ton inci kefali ele geçirilirken, 400 metre uzunluğunda ise manyat ağ ele geçirildi.

Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz'da uygulanan avlanma yasağı nedeniyle denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak bir operasyon düzenledi. Operasyonda Van Gölü'ne dökülen Bendimahi Çayı'nda avlanmış 2 ton balığa el konularak imha edildi.

Diğer taraftan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından İpekyolu ilçesi Van Kalesi arkasındaki Şamran Kanalı'nın Van Gölü'ne döküldüğü alanda ise 400 metre uzunluğunda manyat ağa el koydu. Manyat ağın yakalanmaması durumunda 5 ton inci kefalinin avlanacağı belirtildi. Yeni atıldığı değerlendirilen söz konusu ağın üzerindeki 100 kilogramlık canlı balık tekrar göle bırakıldı.