Van Gölü'nde 320 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Van Gölü'nde 320 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi

30.06.2022 15:12
Van Gölü'nde 320 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Van Gölü'nde aylardır titizlikle sürdürülen temizlik çalışmasında bugüne kadar yaklaşık 320 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Van Gölü'nde aylardır titizlikle sürdürülen temizlik çalışmasında bugüne kadar yaklaşık 320 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı.

Dünyanın en büyük sodalı gölü ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak ve gelecek nesillere daha temiz bir şekilde bırakmak için Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan balçık ve dip çamuru temizliği çalışmaları sürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının koordinasyonunda aylardır titizlikle sürdürülen temizlik çalışmasında bugüne kadar yaklaşık 320 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı. Gölün 13.9 kilometrelik sahil bandında onlarca kamyon ve ekskavatörle yürütülen dip çamuru temizliği son sürat devam ediyor.

2021 Eylül ayında Van Gölü'nde başlatılan dip çamur temizliği 27 iş makinesi ve 40 personelle yürütülüyor. Çalışmaların bir an önce bitirilmesi hedeflenirken, temizlenen alanda ördekler ve diğer canlılar göl üzerinde rahatça yüzebiliyor.

(İHA)

YORUMLAR
500
'Minik Hayaller Bağış Mağazaları' için ülkenin dört bir köşesinde bağışlar toplandı 'Minik Hayaller Bağış Mağazaları' için ülkenin dört bir köşesinde bağışlar toplandı Vanlı öğrenciler staj için Romanya'ya gönderildi Vanlı öğrenciler staj için Romanya'ya gönderildi
Kaynak: İHA

Van Gölü, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde 320 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
14:47 Tokat'ta feci kaza: 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan minibüste bulunan 5 kişilik aileden yalnızca 1 çocuk kurtulabildi
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 15:18:35. #1.12#
SON DAKİKA: Van Gölü'nde 320 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement