Van Gölü'nde 600 metre uzunluğunda manyat ağı ele geçirildi - Son Dakika

Van Gölü'nde 600 metre uzunluğunda manyat ağı ele geçirildi
VAN (İHA) – Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında Van Gölünde kullanılması yasak olan 600 metre uzunluğunda manyat ağı ele geçirildi.
VAN (İHA) – Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında Van Gölünde kullanılması yasak olan 600 metre uzunluğunda manyat ağı ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma ekiplerinin inci kefali av sezonunda da denetimleri devam ediyor. Denetimler çerçevesinde Erciş Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri tarafından Van Gölü'nde yapılan denetimlerde, gölde kullanılması yasak olan yaklaşık 600 metre uzunluğunda manyat ağı ele geçirildi. Bunun yanında Muradiye Alparslan Jandarma Karakolu tarafından yapılan yol denetimlerinde izinsiz balık nakli yapan bir araç içerisinde yaklaşık 2 bin 500 kilogram inci kefaline el konulurken, nakil belgesi olmayan 2 şahıs hakkında ise 4 bin TL idari para cezası uygulandı. El konulan ölü balıkların imha edilmek üzere Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildiği ifade edildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:12 Kaynak: İHA
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